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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 254255256257
Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 10:39

Re: Клуб 100К - Теребеньки

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Сегодняшнюю ситуацию оцениваю как максимально неопредёлённую
она уже полтора года максимально неопределенная) не знаешь куда курс подует, как и каркали что будет курс 45-50
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 10:40

  alexfromdn написав:якщо замовляти готівку в приваті видадуть синіми чи як повезе?

ніт, взагалі може не повезти :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 11:53

  Игорь Алексеевич написав:Вчера закончилось последнее дело в грн., которое я открывал в апреле на 3 мес. С 2700 дол. получилось +110 дол. с процентами и курсовой разницей. Если бы тогда вложился в карусель, то было бы не более +33 дол. А сколько на ветке тогда было негатива и глюков, что дол. непотопляемый и лучше карусели ничего нет.


а кто купил биткоин по 1 баксу и продал по 60К тот еще круче.
к чему это не прекращающееся самолюбование не понятно.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 11:55

  mephala написав:
  Игорь Алексеевич написав:Вчера закончилось последнее дело в грн., которое я открывал в апреле на 3 мес. С 2700 дол. получилось +110 дол. с процентами и курсовой разницей. Если бы тогда вложился в карусель, то было бы не более +33 дол. А сколько на ветке тогда было негатива и глюков, что дол. непотопляемый и лучше карусели ничего нет.


а кто купил биткоин по 1 баксу и продал по 60К тот еще круче.
к чему это не прекращающееся самолюбование не понятно.

Не круче, а умнее оказались... Вам этого не понять, с 000% КПД))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 12:01

Игорь Алексеевич
а ларчик то открывался просто - оказывается вы просто хотели доказать что умнее всех?
а на форуме потому и не прекращаете писать что бы никто часом не забыл про это?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 12:04

Re: Клуб 100К - Теребеньки

  Игорь Алексеевич написав:Ещё минфин был помощник с бонусами.


  Игорь Алексеевич написав:Акции это для тех, кто считает копейки с синими или белыми дол. в сундуках.))


Игорь Алексеевич
Як на мене мінфін із бонусами зараз такий самий як і акції для тих хто рахує копійки :) Тож не потрібно принижувати тих хто звик користуватися акціями і при цьому лізти на мінфін за бонусами.
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 12:06

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Забрав в Акорді білими в нормальному стані, 2003+.
Economist
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 12:07

Re: Клуб 100К - Теребеньки

  DmitryZP написав:Як на мене мінфін із бонусами зараз такий самий як і акції для тих хто рахує копійки Тож не потрібно принижувати тих хто звик користуватися акціями і при цьому лізти на мінфін за бонусами.
У Минфина сейчас условия Акции хуже, чем предлагают банки клиентам при повторном размещении дело. А если депозиты не 100тыс грн, то дополн. плюшки от банков для клиентов всегда приятны..
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 12:10

  Economist написав:Забрав в Акорді білими в нормальному стані, 2003+.

Саме час для гривні - агропросперіс,убрр,глобус
sens
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 12:44

  sens написав:
  Economist написав:Забрав в Акорді білими в нормальному стані, 2003+.

Саме час для гривні - агропросперіс,убрр,глобус
Кредит Днепр, Рада, Юнекс чем плохие?
Игорь Алексеевич
 
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