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Alien написав:Вангую, що в банках незабаром може з'явитись послуга замовлення банкнот певного зразка. Тобто або бери ті ПЛАТІЖНІ БАНКНОТИ ІНОЗЕМНОЇ ВАЛЮТИ, що є в касі або замовляй і на певну дату тобі привезуть зразок, що тобі до вподоби.
как понимаю многим по какой то причине нужны купюры именно эмиссионного качества))) такая услуга давно существует. вот например смотри пункт 2.12 цена услуги около 1%
Київські обмінники вийшли на новий рівень, щоб не брати купюри старого зразка після розпорядження НБУ вони просто при тобі міняють курс на дуже низький. На відео обмінник по вул. Дніпровська набережна, 21 ㅤ Надіслати новину @novosti_kieva_bot Курс змінено на 33
сейчас в обменках 3 курса на прием: 96-99 по 36.9, 2001-06 по 37.05 и синие 37.10. Т.е. даже выгоднее "ветхие" обменять на гривну в банке. В телеге публикуют курс приема синих, в личке оператор скидывает ценник на "ветхие" и просто зеленые и уточняет какие сдавать будете.