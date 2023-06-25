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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 255256257258
Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 14:55

  Alien написав:Вангую, що в банках незабаром може з'явитись послуга замовлення банкнот певного зразка. Тобто або бери ті ПЛАТІЖНІ БАНКНОТИ ІНОЗЕМНОЇ ВАЛЮТИ, що є в касі або замовляй і на певну дату тобі привезуть зразок, що тобі до вподоби.


как понимаю многим по какой то причине нужны купюры именно эмиссионного качества)))
такая услуга давно существует.
вот например смотри пункт 2.12
цена услуги около 1%
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 14:57

  alexfromdn написав:якщо замовляти готівку в приваті видадуть синіми чи як повезе?

частично могут выдать синими, только со штампами или изношенными в хлам
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 15:37

  sens написав:#нампишуть

Київські обмінники вийшли на новий рівень, щоб не брати купюри старого зразка після розпорядження НБУ вони просто при тобі міняють курс на дуже низький. На відео обмінник по вул. Дніпровська набережна, 21

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Курс змінено на 33

сейчас в обменках 3 курса на прием: 96-99 по 36.9, 2001-06 по 37.05 и синие 37.10. Т.е. даже выгоднее "ветхие" обменять на гривну в банке. В телеге публикуют курс приема синих, в личке оператор скидывает ценник на "ветхие" и просто зеленые и уточняет какие сдавать будете.
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 15:50

  Игорь Алексеевич написав:
  sens написав:
  Economist написав:Забрав в Акорді білими в нормальному стані, 2003+.

Саме час для гривні - агропросперіс,убрр,глобус
Кредит Днепр, Рада, Юнекс чем плохие?

20,25%/21,25%/21+1%
sens
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