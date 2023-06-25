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Alien написав:Вангую, що в банках незабаром може з'явитись послуга замовлення банкнот певного зразка. Тобто або бери ті ПЛАТІЖНІ БАНКНОТИ ІНОЗЕМНОЇ ВАЛЮТИ, що є в касі або замовляй і на певну дату тобі привезуть зразок, що тобі до вподоби.
как понимаю многим по какой то причине нужны купюры именно эмиссионного качества))) такая услуга давно существует. вот например смотри пункт 2.12 цена услуги около 1%
Київські обмінники вийшли на новий рівень, щоб не брати купюри старого зразка після розпорядження НБУ вони просто при тобі міняють курс на дуже низький. На відео обмінник по вул. Дніпровська набережна, 21 ㅤ Надіслати новину @novosti_kieva_bot Курс змінено на 33
сейчас в обменках 3 курса на прием: 96-99 по 36.9, 2001-06 по 37.05 и синие 37.10. Т.е. даже выгоднее "ветхие" обменять на гривну в банке. В телеге публикуют курс приема синих, в личке оператор скидывает ценник на "ветхие" и просто зеленые и уточняет какие сдавать будете.
через приватовскую тумбу и приват-вклад сейчас это единственный способ избавиться быстро от "ветхих" 96-99 без потерь на курсе и взамен получить поновее. То что в обменках даже есть услуга обмена "ветхих" на синие
Krokodil написав:через приватовскую тумбу и приват-вклад сейчас это единственный способ избавиться быстро от "ветхих" 96-99 без потерь на курсе и взамен получить поновее. То что в обменках даже есть услуга обмена "ветхих" на синие
Тумба це безкоштовно,далі лотерея,обмінка вам обміняє не безкоштовно і без лотереї
Krokodil написав:через приватовскую тумбу и приват-вклад сейчас это единственный способ избавиться быстро от "ветхих" 96-99 без потерь на курсе и взамен получить поновее. То что в обменках даже есть услуга обмена "ветхих" на синие
Тумба це безкоштовно,далі лотерея,обмінка вам обміняє не безкоштовно і без лотереї
приват - проезд только 13 грн на метро на крупное или вип отделение. В обменке вам тоже могут подсунуть бумагу с пятнами, которые только в УФ видно. Мне в аккорде такие выдали несколько штук, фонарем высветил голубые пятна на купюрах, хотя на дневном свете полностью идеальная
В банку під вже звичний спір на касі про ,,розпорядження НБУ що усі долари ходЮть,, видали закінчившуся пайку, впарили 2 біло-зелених франклінів 99 та 06 років. Зовні звичайні, пятен нема, ні до чого прикопатися. Термінали примату не беруть... Життя-біль.