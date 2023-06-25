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Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 19 лип, 2023 06:45
Krokodil написав: sens написав: Krokodil написав:
через приватовскую тумбу и приват-вклад сейчас это единственный способ избавиться быстро от "ветхих" 96-99 без потерь на курсе и взамен получить поновее. То что в обменках даже есть услуга обмена "ветхих" на синие
Тумба це безкоштовно,далі лотерея,обмінка вам обміняє не безкоштовно і без лотереї
приват - проезд только 13 грн на метро на крупное или вип отделение. В обменке вам тоже могут подсунуть бумагу с пятнами, которые только в УФ видно. Мне в аккорде такие выдали несколько штук, фонарем высветил голубые пятна на купюрах, хотя на дневном свете полностью идеальная
не Згодні чи що ? Безкоштовно в банк приват - банк не бере комісій за поповнення та за видачу замовлених коштів, не безкоштовно в обміннику - ви приносите свій хлам ,якщо його у вас забрали ,то з вас за кожну купюру 20 грн і отримаєте синеньку купюру. Шо Ви усюди тим ліхтариком намагаєтесь зекономити? За рік по обмінкам немає проблеми - по перше,репутація і час,тому жодного разу,з того що вийшло з обмінки ніхто не підав сумніву,по-друге,немає лімітів і моніторингу як в банках.
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Додано: Сер 19 лип, 2023 06:53
Krokodil написав:
через приватовскую тумбу и приват-вклад сейчас это единственный способ избавиться быстро от "ветхих" 96-99 без потерь на курсе и взамен получить поновее. То что в обменках даже есть услуга обмена "ветхих" на синие
якщо з каруселі віддають хлам і потім ви рахуєте що не вигідно здавати,то намальовується відповідь - купляти долар заради цілі і обирати. Заради заробітку в карусель є ризики
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Додано: Сер 19 лип, 2023 07:54
sens написав: Krokodil написав:
через приватовскую тумбу и приват-вклад сейчас это единственный способ избавиться быстро от "ветхих" 96-99 без потерь на курсе и взамен получить поновее. То что в обменках даже есть услуга обмена "ветхих" на синие
якщо з каруселі віддають хлам і потім ви рахуєте що не вигідно здавати,то намальовується відповідь - купляти долар заради цілі і обирати. Заради заробітку в карусель є ризики
Ще можуть не просто хлам, а й 2008 року випуску дати.
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