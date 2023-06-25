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Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 19 лип, 2023 06:45
Krokodil написав: sens написав: Krokodil написав:
через приватовскую тумбу и приват-вклад сейчас это единственный способ избавиться быстро от "ветхих" 96-99 без потерь на курсе и взамен получить поновее. То что в обменках даже есть услуга обмена "ветхих" на синие
Тумба це безкоштовно,далі лотерея,обмінка вам обміняє не безкоштовно і без лотереї
приват - проезд только 13 грн на метро на крупное или вип отделение. В обменке вам тоже могут подсунуть бумагу с пятнами, которые только в УФ видно. Мне в аккорде такие выдали несколько штук, фонарем высветил голубые пятна на купюрах, хотя на дневном свете полностью идеальная
не Згодні чи що ? Безкоштовно в банк приват - банк не бере комісій за поповнення та за видачу замовлених коштів, не безкоштовно в обміннику - ви приносите свій хлам ,якщо його у вас забрали ,то з вас за кожну купюру 20 грн і отримаєте синеньку купюру. Шо Ви усюди тим ліхтариком намагаєтесь зекономити? За рік по обмінкам немає проблеми - по перше,репутація і час,тому жодного разу,з того що вийшло з обмінки ніхто не підав сумніву,по-друге,немає лімітів і моніторингу як в банках.
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Додано: Сер 19 лип, 2023 06:53
Krokodil написав:
через приватовскую тумбу и приват-вклад сейчас это единственный способ избавиться быстро от "ветхих" 96-99 без потерь на курсе и взамен получить поновее. То что в обменках даже есть услуга обмена "ветхих" на синие
якщо з каруселі віддають хлам і потім ви рахуєте що не вигідно здавати,то намальовується відповідь - купляти долар заради цілі і обирати. Заради заробітку в карусель є ризики
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Додано: Сер 19 лип, 2023 07:54
sens написав: Krokodil написав:
через приватовскую тумбу и приват-вклад сейчас это единственный способ избавиться быстро от "ветхих" 96-99 без потерь на курсе и взамен получить поновее. То что в обменках даже есть услуга обмена "ветхих" на синие
якщо з каруселі віддають хлам і потім ви рахуєте що не вигідно здавати,то намальовується відповідь - купляти долар заради цілі і обирати. Заради заробітку в карусель є ризики
Ще можуть не просто хлам, а й 2008 року випуску дати.
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Додано: Сер 19 лип, 2023 09:40
Investor_K написав: sens написав: Krokodil написав:
через приватовскую тумбу и приват-вклад сейчас это единственный способ избавиться быстро от "ветхих" 96-99 без потерь на курсе и взамен получить поновее. То что в обменках даже есть услуга обмена "ветхих" на синие
якщо з каруселі віддають хлам і потім ви рахуєте що не вигідно здавати,то намальовується відповідь - купляти долар заради цілі і обирати. Заради заробітку в карусель є ризики
Ще можуть не просто хлам, а й 2008 року випуску дати.
одного разу ваша відповідь сприймалася як шутка,другий раз це напевно ваша відповідь навіть не заслуговує на увагу,але заради троллінгу треба брати лише банкноти від 30.02.2008
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Додано: Сер 19 лип, 2023 09:50
sens написав:
не Згодні чи що ? Безкоштовно в банк приват - банк не бере комісій за поповнення та за видачу замовлених коштів, не безкоштовно в обміннику - ви приносите свій хлам ,якщо його у вас забрали ,то з вас за кожну купюру 20 грн і отримаєте синеньку купюру. Шо Ви усюди тим ліхтариком намагаєтесь зекономити? За рік по обмінкам немає проблеми - по перше,репутація і час,тому жодного разу,з того що вийшло з обмінки ніхто не підав сумніву,по-друге,немає лімітів і моніторингу як в банках.
я ценю каждый заработанный доллар, и если по вашему, мне за каждую сотку отдавать перекупу по 20 грн, то набежит, грубо говоря, минимум 50$ комиссии на интересных мне объемах. И не экономлю, а беру нормального качества деньги, которые мне люди, с которыми я работаю, потом не будут швырять, т.к. у всех нет портативных детекторов и большинство доверяет. Я пользуюсь оптовыми обменками, там такой же строгий досмотр купюр в УФ, то что они с мотлохом и плесенью не работают, чтоб не портить репутацию. У меня как раз были проблемы с обменками, то что в банках фуфло подсовывали, которое в УФ пятна имело. Не знаю ваших оборотов, что за "рік немає проблеми" у меня за несколько месяцев до того, как обзавелся фонарем, были проблемы что с обменками, что с тумбами примата, то что в обороте большое кол-во котлет было и иные источники дохода
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Додано: Сер 19 лип, 2023 10:02
sens написав: Krokodil написав:
через приватовскую тумбу и приват-вклад сейчас это единственный способ избавиться быстро от "ветхих" 96-99 без потерь на курсе и взамен получить поновее. То что в обменках даже есть услуга обмена "ветхих" на синие
якщо з каруселі віддають хлам і потім ви рахуєте що не вигідно здавати,то намальовується відповідь - купляти долар заради цілі і обирати. Заради заробітку в карусель є ризики
я хламом и ветхими уже не беру, уточняю наличие в кассе баксов новее 2000. Хлам со штампами и ветхие 96 остаются тем, кому все равно или ничего не понимает. Ну и не мешает завести знакомство с отделением банка, чтоб вам придержали норм купюры, а клиентам оставили мотлох
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Додано: Сер 19 лип, 2023 10:11
Первые ласточки - синие, зелёные появились ещё осенью 22г., когда обменники синие принимали на 5-8 коп. выше. Весной 23г. проблема начала более острей проявляться, когда карусельщикам банки начали отдавать вместо синих зелёные купюры разных годов и приват отключил тумбы. А уже с начало лето пришёл час Х, когда все составляющие соединились в едино целое - банк отдаёт хлам, обменники принимают с большим дисконтом, народ мотается с надеждой поменять хлам на синие. Ещё не все карусельщики получили свои вклады, поэтому увидим ещё схемы по СУПЕР хламу, с курсами в обменниках, тумбами привата и др. интересные истории от карусельщиков.
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