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Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 19 лип, 2023 12:16
Investor_K написав: Игорь Алексеевич написав:
Хотя может возможен и др. вариант - нет карусели и менялам потом по барабану будут какие купюры несёт народ, рынок будет жить как в старые времена с одним курсом для любых купюр
Я к этому варианту склоняюсь. Просто синие более приятные на уровне эмоций.
Любовь приходит и уходим (к цветам купюр), а кушать хочется всегда))
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Додано: Сер 19 лип, 2023 12:40
Игорь Алексеевич написав:
Любовь приходит и уходим (к цветам купюр), а кушать хочется всегда))
Не знаю. Не пробовал.
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Додано: Сер 19 лип, 2023 14:05
Krokodil написав: sens написав:
не Згодні чи що ? Безкоштовно в банк приват - банк не бере комісій за поповнення та за видачу замовлених коштів, не безкоштовно в обміннику - ви приносите свій хлам ,якщо його у вас забрали ,то з вас за кожну купюру 20 грн і отримаєте синеньку купюру. Шо Ви усюди тим ліхтариком намагаєтесь зекономити? За рік по обмінкам немає проблеми - по перше,репутація і час,тому жодного разу,з того що вийшло з обмінки ніхто не підав сумніву,по-друге,немає лімітів і моніторингу як в банках.
я ценю каждый заработанный доллар, и если по вашему, мне за каждую сотку отдавать перекупу по 20 грн, то набежит, грубо говоря, минимум 50$ комиссии на интересных мне объемах. И не экономлю, а беру нормального качества деньги, которые мне люди, с которыми я работаю, потом не будут швырять, т.к. у всех нет портативных детекторов и большинство доверяет. Я пользуюсь оптовыми обменками, там такой же строгий досмотр купюр в УФ, то что они с мотлохом и плесенью не работают, чтоб не портить репутацию. У меня как раз были проблемы с обменками, то что в банках фуфло подсовывали, которое в УФ пятна имело. Не знаю ваших оборотов, что за "рік немає проблеми" у меня за несколько месяцев до того, как обзавелся фонарем, были проблемы что с обменками, что с тумбами примата, то что в обороте большое кол-во котлет было и иные источники дохода
І знову ви не по суті питання. Що таке робота з оптовіками? Це коли обидві сторони не витрачають час один одного,ваш кишеньковий ліхтарик доводить лише той факт що ви не працюєте з менялами,а шукаєте де дешевше. Нагадати про рибку і юшку що говорять у народі? Тому ми тут обговорюємо як можна,як треба,як краще. Щодо вартості послуг-витрачаю на власний транспорт більше грошей заради свого часу та зусиль,окрім каруселей,ще працюю хоча часу на все не вистачає,зарплату отримую в гривні. Може ви праві, треба мати багато часу щоб економити на проїзді,шукати де дешевше,не працювати бо на купи-продай більше відсоток доходу
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