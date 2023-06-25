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Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 19 лип, 2023 12:16
Investor_K написав: Игорь Алексеевич написав:
Хотя может возможен и др. вариант - нет карусели и менялам потом по барабану будут какие купюры несёт народ, рынок будет жить как в старые времена с одним курсом для любых купюр
Я к этому варианту склоняюсь. Просто синие более приятные на уровне эмоций.
Любовь приходит и уходим (к цветам купюр), а кушать хочется всегда))
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Додано: Сер 19 лип, 2023 12:40
Игорь Алексеевич написав:
Любовь приходит и уходим (к цветам купюр), а кушать хочется всегда))
Не знаю. Не пробовал.
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Додано: Сер 19 лип, 2023 14:05
Krokodil написав: sens написав:
не Згодні чи що ? Безкоштовно в банк приват - банк не бере комісій за поповнення та за видачу замовлених коштів, не безкоштовно в обміннику - ви приносите свій хлам ,якщо його у вас забрали ,то з вас за кожну купюру 20 грн і отримаєте синеньку купюру. Шо Ви усюди тим ліхтариком намагаєтесь зекономити? За рік по обмінкам немає проблеми - по перше,репутація і час,тому жодного разу,з того що вийшло з обмінки ніхто не підав сумніву,по-друге,немає лімітів і моніторингу як в банках.
я ценю каждый заработанный доллар, и если по вашему, мне за каждую сотку отдавать перекупу по 20 грн, то набежит, грубо говоря, минимум 50$ комиссии на интересных мне объемах. И не экономлю, а беру нормального качества деньги, которые мне люди, с которыми я работаю, потом не будут швырять, т.к. у всех нет портативных детекторов и большинство доверяет. Я пользуюсь оптовыми обменками, там такой же строгий досмотр купюр в УФ, то что они с мотлохом и плесенью не работают, чтоб не портить репутацию. У меня как раз были проблемы с обменками, то что в банках фуфло подсовывали, которое в УФ пятна имело. Не знаю ваших оборотов, что за "рік немає проблеми" у меня за несколько месяцев до того, как обзавелся фонарем, были проблемы что с обменками, что с тумбами примата, то что в обороте большое кол-во котлет было и иные источники дохода
І знову ви не по суті питання. Що таке робота з оптовіками? Це коли обидві сторони не витрачають час один одного,ваш кишеньковий ліхтарик доводить лише той факт що ви не працюєте з менялами,а шукаєте де дешевше. Нагадати про рибку і юшку що говорять у народі? Тому ми тут обговорюємо як можна,як треба,як краще. Щодо вартості послуг-витрачаю на власний транспорт більше грошей заради свого часу та зусиль,окрім каруселей,ще працюю хоча часу на все не вистачає,зарплату отримую в гривні. Може ви праві, треба мати багато часу щоб економити на проїзді,шукати де дешевше,не працювати бо на купи-продай більше відсоток доходу
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Додано: Сер 19 лип, 2023 14:12
Investor_K написав: Игорь Алексеевич написав:
Ещё не все карусельщики получили свои вклады,
Та ну... У меня конвертдепо осталось не более всего десяти. Масштабы совсем уже не те. История утихает. И предпосылок для новых каруселей пока нет.
Який у вас середній курс покупки вийшов по цім останнім 10 вкладам?
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Додано: Сер 19 лип, 2023 14:22
sens написав: Investor_K написав: Игорь Алексеевич написав:
Ещё не все карусельщики получили свои вклады,
Та ну... У меня конвертдепо осталось не более всего десяти. Масштабы совсем уже не те. История утихает. И предпосылок для новых каруселей пока нет.
Який у вас середній курс покупки вийшов по цім останнім 10 вкладам?
Плюс мінус 37,25
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Додано: Сер 19 лип, 2023 15:34
Игорь Алексеевич написав:
Первые ласточки - синие, зелёные появились ещё осенью 22г., когда обменники синие принимали на 5-8 коп. выше. Весной 23г. проблема начала более острей проявляться, когда карусельщикам банки начали отдавать вместо синих зелёные купюры разных годов и приват отключил тумбы. А уже с начало лето пришёл час Х, когда все составляющие соединились в едино целое - банк отдаёт хлам, обменники принимают с большим дисконтом, народ мотается с надеждой поменять хлам на синие.
Та не нагнітайте.
Тас сьогодні віддав зеленими в нормальному стані. Одна була 1996, здав в обмінку без жодних питань щодо курсу. Курс наразі 37.07/37.13
Решта була 2006, кому цікаво
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Додано: Сер 19 лип, 2023 15:43
sergey_sryvkin написав: Игорь Алексеевич написав:
Первые ласточки - синие, зелёные появились ещё осенью 22г., когда обменники синие принимали на 5-8 коп. выше. Весной 23г. проблема начала более острей проявляться, когда карусельщикам банки начали отдавать вместо синих зелёные купюры разных годов и приват отключил тумбы. А уже с начало лето пришёл час Х, когда все составляющие соединились в едино целое - банк отдаёт хлам, обменники принимают с большим дисконтом, народ мотается с надеждой поменять хлам на синие.
Та не нагнітайте.
Тас сьогодні віддав зеленими в нормальному стані. Одна була 1996, здав в обмінку без жодних питань щодо курсу. Курс наразі 37.07/37.13
Решта була 2006, кому цікаво
Роки дуже цікаві для колеги sens... Він за ними уважно пильнує.
Востаннє редагувалось Investor_K
в Сер 19 лип, 2023 15:49, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 19 лип, 2023 15:44
sergey_sryvkin написав: Игорь Алексеевич написав:
Первые ласточки - синие, зелёные появились ещё осенью 22г., когда обменники синие принимали на 5-8 коп. выше. Весной 23г. проблема начала более острей проявляться, когда карусельщикам банки начали отдавать вместо синих зелёные купюры разных годов и приват отключил тумбы. А уже с начало лето пришёл час Х, когда все составляющие соединились в едино целое - банк отдаёт хлам, обменники принимают с большим дисконтом, народ мотается с надеждой поменять хлам на синие.
Та не нагнітайте.
Тас сьогодні віддав зеленими в нормальному стані. Одна була 1996, здав в обмінку без жодних питань щодо курсу. Курс наразі 37.07/37.13
Решта була 2006, кому цікаво
Якщо купляв по 37,25 і продав по 37.07 ,то депозит на 3 місяці,був з "комісією". Знову на комісійний депозит?
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sens
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Додано: Сер 19 лип, 2023 15:51
sens написав:
Якщо купляв по 37,25 і продав по 37.07 ,то депозит на 3 місяці,був з "комісією".
Я наразі доллари не продаю. Гривня для депозиту - тільки с приходу.
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Додано: Сер 19 лип, 2023 17:56
sens написав: sergey_sryvkin написав:
Тас сьогодні віддав зеленими в нормальному стані. Одна була 1996, здав в обмінку без жодних питань щодо курсу. Курс наразі 37.07/37.13
Решта була 2006, кому цікаво
Якщо купляв по 37,25 і продав по 37.07 ,то депозит на 3 місяці,був з "комісією". Знову на комісійний депозит?
Це до мене питання?
1) гадки не маю по чому купляв, але точно нижче, ніж здав перед цим. Пам'ять щось підказує про 37.05 але то несуттєво
2) факт здачі соточки 'на хліб' взагалі ніяк не пов'язаний з каруселями то депозитами. Просто зауважив, що 96 рік беруть без питань.
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