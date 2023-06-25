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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 258259260261
Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 19:26

  Investor_K написав:
  sens написав:Якщо купляв по 37,25 і продав по 37.07 ,то депозит на 3 місяці,був з "комісією".


Я наразі доллари не продаю. Гривня для депозиту - тільки с приходу.

Трошки аріфметики
Лежить в матраці 200000 доларів 2017 року приблизно 3 місяці , і лежить ще 3 очікує на курс 39-40. Ідея не погана. Порахуйте по найнижчому курсі в Ощадбанку по 36.65 і продайте свої 200000 = більше 7000000 грн. Навіть в тому ж Ощадбанку буде три місяці під 11% . Порахуйте самі,що ви втратили під час очікування. Ви праві-гроші Ваші. Хоча б половину треба було зпробувати
sens
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 19:45

sens
і ти брут?

ЗІ
просто можна радуватися отим процентам від гриші але потім не встигнути перейти в валюту і побачити на табло 50. то в валюті в підсумку можна втратити а не приростити.
думав на цьому форумі тільки один це не розуміє. як виявилося сєкта розростається...
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 20:01

  sens написав:
  Investor_K написав:
  sens написав:Якщо купляв по 37,25 і продав по 37.07 ,то депозит на 3 місяці,був з "комісією".


Я наразі доллари не продаю. Гривня для депозиту - тільки с приходу.

Трошки аріфметики
Лежить в матраці 200000 доларів 2017 року приблизно 3 місяці , і лежить ще 3 очікує на курс 39-40. Ідея не погана. Порахуйте по найнижчому курсі в Ощадбанку по 36.65 і продайте свої 200000 = більше 7000000 грн. Навіть в тому ж Ощадбанку буде три місяці під 11% . Порахуйте самі,що ви втратили під час очікування. Ви праві-гроші Ваші. Хоча б половину треба було зпробувати

36,65*(1+0,805*0,11/4) = 37,46.
По чому відкупати будете через три місяці?.. Не кажучи про ризики.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 20:33

  mephala написав:sens
і ти брут?

ЗІ
просто можна радуватися отим процентам від гриші але потім не встигнути перейти в валюту і побачити на табло 50. то в валюті в підсумку можна втратити а не приростити.
думав на цьому форумі тільки один це не розуміє. як виявилося сєкта розростається...

Брутто нетто. Було написано хоча б половину. Можна тримати і під 10% з вільним зняттям. Так що там про сєкту?
sens
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 20:35

  Investor_K написав:
  sens написав:Якщо купляв по 37,25 і продав по 37.07 ,то депозит на 3 місяці,був з "комісією".


Я наразі доллари не продаю. Гривня для депозиту - тільки с приходу.

Трошки аріфметики
Лежить в матраці 200000 доларів 2017 року приблизно 3 місяці , і лежить ще 3 очікує на курс 39-40. Ідея не погана. Порахуйте по найнижчому курсі в Ощадбанку по 36.65 і продайте свої 200000 = більше 7000000 грн. Навіть в тому ж Ощадбанку буде три місяці під 11% . Порахуйте самі,що ви втратили під час очікування. Ви праві-гроші Ваші. Хоча б половину треба було зпробувати[/quote]
36,65*(1+0,805*0,11/4) = 37,46.
По чому відкупати будете через три місяці?.. Не кажучи про ризики.[/quote]
Згоден з Вами,якщо мова було про биток,коли купував по 45000 а чекаєш на 50900 вже другий рік
sens
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 20:41

  sens написав:Трошки аріфметики
Лежить в матраці 200000 доларів 2017 року приблизно 3 місяці , і лежить ще 3 очікує на курс 39-40. Ідея не погана. Порахуйте по найнижчому курсі в Ощадбанку по 36.65 і продайте свої 200000 = більше 7000000 грн. Навіть в тому ж Ощадбанку буде три місяці під 11% . Порахуйте самі,що ви втратили під час очікування. Ви праві-гроші Ваші. Хоча б половину треба було зпробувати

а вы не забыли учесть, что с такой суммой вы еще будете объяснять ее происхождение, как при внесении, так возможно и при снятии? И лимит 100К в день, т.е. снимать вы ее будете 70 рабочих дней либо дробить на другие банки и наверняка где-то упретесь в месячный лимит на переводы/снятие
kuzmich
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 20:57

  sergey_sryvkin написав:
  Игорь Алексеевич написав:Первые ласточки - синие, зелёные появились ещё осенью 22г., когда обменники синие принимали на 5-8 коп. выше. Весной 23г. проблема начала более острей проявляться, когда карусельщикам банки начали отдавать вместо синих зелёные купюры разных годов и приват отключил тумбы. А уже с начало лето пришёл час Х, когда все составляющие соединились в едино целое - банк отдаёт хлам, обменники принимают с большим дисконтом, народ мотается с надеждой поменять хлам на синие.

Та не нагнітайте.
Тас сьогодні віддав зеленими в нормальному стані. Одна була 1996, здав в обмінку без жодних питань щодо курсу. Курс наразі 37.07/37.13
Решта була 2006, кому цікаво :)

Сегодня сдавал по опту. синие на приём 37,30, зелёные 37,00.
Уже и синие есть с грипками и обменники не хотят такие брать.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 21:05

  kuzmich написав:
  sens написав:Трошки аріфметики
Лежить в матраці 200000 доларів 2017 року приблизно 3 місяці , і лежить ще 3 очікує на курс 39-40. Ідея не погана. Порахуйте по найнижчому курсі в Ощадбанку по 36.65 і продайте свої 200000 = більше 7000000 грн. Навіть в тому ж Ощадбанку буде три місяці під 11% . Порахуйте самі,що ви втратили під час очікування. Ви праві-гроші Ваші. Хоча б половину треба було зпробувати

а вы не забыли учесть, что с такой суммой вы еще будете объяснять ее происхождение, как при внесении, так возможно и при снятии? И лимит 100К в день, т.е. снимать вы ее будете 70 рабочих дней либо дробить на другие банки и наверняка где-то упретесь в месячный лимит на переводы/снятие

Добре, міняємо половину,а половину це всього 10 банків і сума в кожному менше для фінмон ,а саме 400000. Ще є бажання поговорити
sens
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 21:08

  Игорь Алексеевич написав:
  sergey_sryvkin написав:
  Игорь Алексеевич написав:Первые ласточки - синие, зелёные появились ещё осенью 22г., когда обменники синие принимали на 5-8 коп. выше. Весной 23г. проблема начала более острей проявляться, когда карусельщикам банки начали отдавать вместо синих зелёные купюры разных годов и приват отключил тумбы. А уже с начало лето пришёл час Х, когда все составляющие соединились в едино целое - банк отдаёт хлам, обменники принимают с большим дисконтом, народ мотается с надеждой поменять хлам на синие.

Та не нагнітайте.
Тас сьогодні віддав зеленими в нормальному стані. Одна була 1996, здав в обмінку без жодних питань щодо курсу. Курс наразі 37.07/37.13
Решта була 2006, кому цікаво :)

Сегодня сдавал по опту. синие на приём 37,30, зелёные 37,00.
Уже и синие есть с грипками и обменники не хотят такие брать.


Скиньте посилання на ваші місцеві пабліки в ТГ,буду вдячний за інформацією
sens
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