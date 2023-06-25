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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 259260261262
Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 21:34

  sens написав:
  Игорь Алексеевич написав:Клиенты на этом форуме не играют по крупному. Максимум 500тыс. грн в разные 5 банки
Процентная ставка сегодня 20% годовых на 3 мес. Что бы выйти в 0000, то курс в середине октября должен быть 38,8. Риски минимальные, т.к. курс в этот период не выйдет за отметку больше 38, а возможно останемся в пределах не более 37,5. Конечно скажут ради 300 баксов рисковать.... Так чем лежать им дома, то лучше пускать все монеты в оборот. На крайняк можно потом перескочить в карусель.
А вообще у кого такая сумма, то есть более в бизнесе привлекательные направления или покупать сейчас можно не дорого недвигу.

Тут на форумі не грають,не зовсім вірний термін. Ви бачили як на ринку в Одесі постраждали бокси з товаром,це про 7 км.

Барабашово можно згадати.
Взагалі дічь якась,,вкладатись у бізнес, купляти недвігу,, Коли можуть з вулиці загребти і через 2 неділі бігать по лісопосадці з калашом 80-х років і чотирма магазинами.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 21:38

  sens написав:
  Investor_K написав:
  sens написав:Якщо купляв по 37,25 і продав по 37.07 ,то депозит на 3 місяці,був з "комісією".


Я наразі доллари не продаю. Гривня для депозиту - тільки с приходу.

Трошки аріфметики
Лежить в матраці 200000 доларів 2017 року приблизно 3 місяці , і лежить ще 3 очікує на курс 39-40. Ідея не погана. Порахуйте по найнижчому курсі в Ощадбанку по 36.65 і продайте свої 200000 = більше 7000000 грн. Навіть в тому ж Ощадбанку буде три місяці під 11% . Порахуйте самі,що ви втратили під час очікування. Ви праві-гроші Ваші. Хоча б половину треба було зпробувати

Відразу відчувається, що сенс - розумна людина. Мабуть, жодного дня не працював охоронцем в АТБ
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 21:47

Investor_K ну так ви ж заради спілкування з гарними дівчатами і покупцями? :wink: :D А не ,,корысти ради,, :lol:
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 22:00

  sens написав:Добре, міняємо половину,а половину це всього 10 банків і сума в кожному менше для фінмон ,а саме 400000. Ще є бажання поговорити

уже поздно в гривну заходить, осенью заканчивается аграрный сезон и гривна будет падать, потом будете расфасовывать свои 4 млн на 40 банков на конверты
kuzmich
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 22:02

  kuzmich написав:
  sens написав:Добре, міняємо половину,а половину це всього 10 банків і сума в кожному менше для фінмон ,а саме 400000. Ще є бажання поговорити

уже поздно в гривну заходить, осенью заканчивается аграрный сезон и гривна будет падать, потом будете расфасовывать свои 4 млн на 40 банков на конверты

Золоті слова
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 22:30

  Investor_хам написав:
  Investor_хам написав:
  sens написав:Якщо купляв по 37,25 і продав по 37.07 ,то депозит на 3 місяці,був з "комісією".


Я наразі доллари не продаю. Гривня для депозиту - тільки с приходу.

Трошки аріфметики
Лежить в матраці 200000 доларів 2017 року приблизно 3 місяці , і лежить ще 3 очікує на курс 39-40. Ідея не погана. Порахуйте по найнижчому курсі в Ощадбанку по 36.65 і продайте свої 200000 = більше 7000000 грн. Навіть в тому ж Ощадбанку буде три місяці під 11% . Порахуйте самі,що ви втратили під час очікування. Ви праві-гроші Ваші. Хоча б половину треба було зпробувати

Відразу відчувається, що сенс - розумна людина. Мабуть, жодного дня не працював охоронцем в АТБ[/quote]
Почекайте , може потім будемо вас цитувати в підручнику про Економіку підприємства
sens
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 22:31

  kuzmich написав:
  sens написав:Добре, міняємо половину,а половину це всього 10 банків і сума в кожному менше для фінмон ,а саме 400000. Ще є бажання поговорити

уже поздно в гривну заходить, осенью заканчивается аграрный сезон и гривна будет падать, потом будете расфасовывать свои 4 млн на 40 банков на конверты
по 3 банки на день ,не працюючому на 3 тижні хватить
sens
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 22:33

  Investor_K написав:
  kuzmich написав:
  sens написав:Добре, міняємо половину,а половину це всього 10 банків і сума в кожному менше для фінмон ,а саме 400000. Ще є бажання поговорити

уже поздно в гривну заходить, осенью заканчивается аграрный сезон и гривна будет падать, потом будете расфасовывать свои 4 млн на 40 банков на конверты

Золоті слова
ого,40 помножити на якій коефіцієнт,щоб розуміти бізнес план на 3 місяці
sens
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 22:36

  alex lem написав:Investor_K ну так ви ж заради спілкування з гарними дівчатами і покупцями? :wink: :D А не ,,корысти ради,, :lol:

Раніше в АТБ були Евронет банкомати та термінали,тепер вже є своя кулінарія та кава-автомат. Від банкоматів відмовились. Тепер готівка на касі
sens
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