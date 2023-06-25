RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 259260261262
Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 21:34

  sens написав:
  Игорь Алексеевич написав:Клиенты на этом форуме не играют по крупному. Максимум 500тыс. грн в разные 5 банки
Процентная ставка сегодня 20% годовых на 3 мес. Что бы выйти в 0000, то курс в середине октября должен быть 38,8. Риски минимальные, т.к. курс в этот период не выйдет за отметку больше 38, а возможно останемся в пределах не более 37,5. Конечно скажут ради 300 баксов рисковать.... Так чем лежать им дома, то лучше пускать все монеты в оборот. На крайняк можно потом перескочить в карусель.
А вообще у кого такая сумма, то есть более в бизнесе привлекательные направления или покупать сейчас можно не дорого недвигу.

Тут на форумі не грають,не зовсім вірний термін. Ви бачили як на ринку в Одесі постраждали бокси з товаром,це про 7 км.

Барабашово можно згадати.
Взагалі дічь якась,,вкладатись у бізнес, купляти недвігу,, Коли можуть з вулиці загребти і через 2 неділі бігать по лісопосадці з калашом 80-х років і чотирма магазинами.
alex lem
 
Повідомлень: 2830
З нами з: 25.12.08
Подякував: 129 раз.
Подякували: 358 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 21:38

  sens написав:
  Investor_K написав:
  sens написав:Якщо купляв по 37,25 і продав по 37.07 ,то депозит на 3 місяці,був з "комісією".


Я наразі доллари не продаю. Гривня для депозиту - тільки с приходу.

Трошки аріфметики
Лежить в матраці 200000 доларів 2017 року приблизно 3 місяці , і лежить ще 3 очікує на курс 39-40. Ідея не погана. Порахуйте по найнижчому курсі в Ощадбанку по 36.65 і продайте свої 200000 = більше 7000000 грн. Навіть в тому ж Ощадбанку буде три місяці під 11% . Порахуйте самі,що ви втратили під час очікування. Ви праві-гроші Ваші. Хоча б половину треба було зпробувати

Відразу відчувається, що сенс - розумна людина. Мабуть, жодного дня не працював охоронцем в АТБ
Investor_K
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 8964
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 866 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 21:47

Investor_K ну так ви ж заради спілкування з гарними дівчатами і покупцями? :wink: :D А не ,,корысти ради,, :lol:
alex lem
 
Повідомлень: 2830
З нами з: 25.12.08
Подякував: 129 раз.
Подякували: 358 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 22:00

  sens написав:Добре, міняємо половину,а половину це всього 10 банків і сума в кожному менше для фінмон ,а саме 400000. Ще є бажання поговорити

уже поздно в гривну заходить, осенью заканчивается аграрный сезон и гривна будет падать, потом будете расфасовывать свои 4 млн на 40 банков на конверты
kuzmich
 
Повідомлень: 224
З нами з: 25.08.22
Подякував: 9 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 22:02

  kuzmich написав:
  sens написав:Добре, міняємо половину,а половину це всього 10 банків і сума в кожному менше для фінмон ,а саме 400000. Ще є бажання поговорити

уже поздно в гривну заходить, осенью заканчивается аграрный сезон и гривна будет падать, потом будете расфасовывать свои 4 млн на 40 банков на конверты

Золоті слова
Investor_K
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 8964
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 866 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 22:30

  Investor_хам написав:
  Investor_хам написав:
  sens написав:Якщо купляв по 37,25 і продав по 37.07 ,то депозит на 3 місяці,був з "комісією".


Я наразі доллари не продаю. Гривня для депозиту - тільки с приходу.

Трошки аріфметики
Лежить в матраці 200000 доларів 2017 року приблизно 3 місяці , і лежить ще 3 очікує на курс 39-40. Ідея не погана. Порахуйте по найнижчому курсі в Ощадбанку по 36.65 і продайте свої 200000 = більше 7000000 грн. Навіть в тому ж Ощадбанку буде три місяці під 11% . Порахуйте самі,що ви втратили під час очікування. Ви праві-гроші Ваші. Хоча б половину треба було зпробувати

Відразу відчувається, що сенс - розумна людина. Мабуть, жодного дня не працював охоронцем в АТБ[/quote]
Почекайте , може потім будемо вас цитувати в підручнику про Економіку підприємства
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13768
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 762 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 22:31

  kuzmich написав:
  sens написав:Добре, міняємо половину,а половину це всього 10 банків і сума в кожному менше для фінмон ,а саме 400000. Ще є бажання поговорити

уже поздно в гривну заходить, осенью заканчивается аграрный сезон и гривна будет падать, потом будете расфасовывать свои 4 млн на 40 банков на конверты
по 3 банки на день ,не працюючому на 3 тижні хватить
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13768
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 762 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 22:33

  Investor_K написав:
  kuzmich написав:
  sens написав:Добре, міняємо половину,а половину це всього 10 банків і сума в кожному менше для фінмон ,а саме 400000. Ще є бажання поговорити

уже поздно в гривну заходить, осенью заканчивается аграрный сезон и гривна будет падать, потом будете расфасовывать свои 4 млн на 40 банков на конверты

Золоті слова
ого,40 помножити на якій коефіцієнт,щоб розуміти бізнес план на 3 місяці
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13768
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 762 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 22:36

  alex lem написав:Investor_K ну так ви ж заради спілкування з гарними дівчатами і покупцями? :wink: :D А не ,,корысти ради,, :lol:

Раніше в АТБ були Евронет банкомати та термінали,тепер вже є своя кулінарія та кава-автомат. Від банкоматів відмовились. Тепер готівка на касі
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13768
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 762 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 00:38

  Игорь Алексеевич написав:Сегодня сдавал по опту. синие на приём 37,30, зелёные 37,00.
Уже и синие есть с грипками и обменники не хотят такие брать.

купіть у мене сині по 37.30...
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1564
З нами з: 19.02.14
Подякував: 494 раз.
Подякували: 561 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 259260261262
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Клуб 100к - валютные депозиты за гривну 1 ... 884, 885, 886
mustbe » П'ят 29 лип, 2022 15:58
8851 1695564
Переглянути останнє повідомлення
Нед 25 чер, 2023 12:34
Ромасик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.