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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 260261262263
Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 09:12

  sergey_sryvkin написав:
  Игорь Алексеевич написав:Сегодня сдавал по опту. синие на приём 37,30, зелёные 37,00.
Уже и синие есть с грипками и обменники не хотят такие брать.

купіть у мене сині по 37.30...
Ножками в обменник и там купят :P
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 6826
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