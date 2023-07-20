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Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 20 лип, 2023 09:12
sergey_sryvkin написав: Игорь Алексеевич написав:
Сегодня сдавал по опту. синие на приём 37,30, зелёные 37,00.
Уже и синие есть с грипками и обменники не хотят такие брать.
купіть у мене сині по 37.30...
Ножками в обменник и там купят
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Додано: Чет 20 лип, 2023 10:38
Игорь Алексеевич написав: sergey_sryvkin написав: Игорь Алексеевич написав:
Сегодня сдавал по опту. синие на приём 37,30, зелёные 37,00.
Уже и синие есть с грипками и обменники не хотят такие брать.
купіть у мене сині по 37.30...
Ножками в обменник и там купят
І перевіряють, потім забракують,і буде пропозиції щодо вирішення питання за рахунок вас
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Додано: Чет 20 лип, 2023 10:40
sergey_sryvkin написав: Игорь Алексеевич написав:
Сегодня сдавал по опту. синие на приём 37,30, зелёные 37,00.
Уже и синие есть с грипками и обменники не хотят такие брать.
купіть у мене сині по 37.30...
По 37.30 ви не продасте зараз чи завтра,ще попит на гривню і продають населення лише на харчі та комуналку
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