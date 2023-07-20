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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 260261262263
Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 09:12

  sergey_sryvkin написав:
  Игорь Алексеевич написав:Сегодня сдавал по опту. синие на приём 37,30, зелёные 37,00.
Уже и синие есть с грипками и обменники не хотят такие брать.

купіть у мене сині по 37.30...
Ножками в обменник и там купят :P
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 10:38

  Игорь Алексеевич написав:
  sergey_sryvkin написав:
  Игорь Алексеевич написав:Сегодня сдавал по опту. синие на приём 37,30, зелёные 37,00.
Уже и синие есть с грипками и обменники не хотят такие брать.

купіть у мене сині по 37.30...
Ножками в обменник и там купят :P

І перевіряють, потім забракують,і буде пропозиції щодо вирішення питання за рахунок вас
sens
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 10:40

  sergey_sryvkin написав:
  Игорь Алексеевич написав:Сегодня сдавал по опту. синие на приём 37,30, зелёные 37,00.
Уже и синие есть с грипками и обменники не хотят такие брать.

купіть у мене сині по 37.30...

По 37.30 ви не продасте зараз чи завтра,ще попит на гривню і продають населення лише на харчі та комуналку
sens
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 11:21

  sens написав:
  sergey_sryvkin написав:
  Игорь Алексеевич написав:Сегодня сдавал по опту. синие на приём 37,30, зелёные 37,00.
Уже и синие есть с грипками и обменники не хотят такие брать.

купіть у мене сині по 37.30...

По 37.30 ви не продасте зараз чи завтра,ще попит на гривню і продають населення лише на харчі та комуналку


Є пропозиція, є і попит. Я б узяв би.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 11:44

Re: Клуб 100К - Теребеньки

  jay2004 написав:Є пропозиція, є і попит. Я б узяв би.
По 37,3 можно спокойно взять зелёные. Чем они плохие??? Для бизнеса, у которого постоянно крутятся грн, дол, евро им вообще по барабану. Синими больше интересуются сундучные люди.
Вчера пришёл клиент вместо грн. притащил пачку синих за товар. Сказал посчитать по курсу 37, т.к. ему некогда ездить по обменникам и смотреть курсы синих, зелёных, года и плесень...
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 16:03

  Игорь Алексеевич написав:
  jay2004 написав:Є пропозиція, є і попит. Я б узяв би.
По 37,3 можно спокойно взять зелёные. Чем они плохие???


Ось і мені потрібні, по p2p (на карточці гривня). Бінанс, не пропонувати.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 16:38

  jay2004 написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  jay2004 написав:Є пропозиція, є і попит. Я б узяв би.
По 37,3 можно спокойно взять зелёные. Чем они плохие???


Ось і мені потрібні, по p2p (на карточці гривня). Бінанс, не пропонувати.

не знаю как сегодня, а вчера зелёные приём был 37.00, продажа 37,30, но ножками. А какая проблема с карты снять???. Если срочно надо, то есть много вариантов снять, купить. Правда немного надо потратить время.
Игорь Алексеевич
 
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