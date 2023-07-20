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Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 20 лип, 2023 09:12
sergey_sryvkin написав: Игорь Алексеевич написав:
Сегодня сдавал по опту. синие на приём 37,30, зелёные 37,00.
Уже и синие есть с грипками и обменники не хотят такие брать.
купіть у мене сині по 37.30...
Ножками в обменник и там купят
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Игорь Алексеевич
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Додано: Чет 20 лип, 2023 10:38
Игорь Алексеевич написав: sergey_sryvkin написав: Игорь Алексеевич написав:
Сегодня сдавал по опту. синие на приём 37,30, зелёные 37,00.
Уже и синие есть с грипками и обменники не хотят такие брать.
купіть у мене сині по 37.30...
Ножками в обменник и там купят
І перевіряють, потім забракують,і буде пропозиції щодо вирішення питання за рахунок вас
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Додано: Чет 20 лип, 2023 10:40
sergey_sryvkin написав: Игорь Алексеевич написав:
Сегодня сдавал по опту. синие на приём 37,30, зелёные 37,00.
Уже и синие есть с грипками и обменники не хотят такие брать.
купіть у мене сині по 37.30...
По 37.30 ви не продасте зараз чи завтра,ще попит на гривню і продають населення лише на харчі та комуналку
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Додано: Чет 20 лип, 2023 11:21
sens написав: sergey_sryvkin написав: Игорь Алексеевич написав:
Сегодня сдавал по опту. синие на приём 37,30, зелёные 37,00.
Уже и синие есть с грипками и обменники не хотят такие брать.
купіть у мене сині по 37.30...
По 37.30 ви не продасте зараз чи завтра,ще попит на гривню і продають населення лише на харчі та комуналку
Є пропозиція, є і попит. Я б узяв би.
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jay2004
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Додано: Чет 20 лип, 2023 11:44
jay2004 написав:
Є пропозиція, є і попит. Я б узяв би.
По 37,3 можно спокойно взять зелёные. Чем они плохие??? Для бизнеса, у которого постоянно крутятся грн, дол, евро им вообще по барабану. Синими больше интересуются сундучные люди.
Вчера пришёл клиент вместо грн. притащил пачку синих за товар. Сказал посчитать по курсу 37, т.к. ему некогда ездить по обменникам и смотреть курсы синих, зелёных, года и плесень...
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Игорь Алексеевич
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Додано: Чет 20 лип, 2023 16:03
Игорь Алексеевич написав: jay2004 написав:
Є пропозиція, є і попит. Я б узяв би.
По 37,3 можно спокойно взять зелёные. Чем они плохие???
Ось і мені потрібні, по p2p (на карточці гривня). Бінанс, не пропонувати.
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jay2004
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Додано: Чет 20 лип, 2023 16:38
jay2004 написав: Игорь Алексеевич написав: jay2004 написав:
Є пропозиція, є і попит. Я б узяв би.
По 37,3 можно спокойно взять зелёные. Чем они плохие???
Ось і мені потрібні, по p2p (на карточці гривня). Бінанс, не пропонувати.
не знаю как сегодня, а вчера зелёные приём был 37.00, продажа 37,30, но ножками. А какая проблема с карты снять???. Если срочно надо, то есть много вариантов снять, купить. Правда немного надо потратить время.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Чет 20 лип, 2023 17:50
Забирав з привату доляри. Попросив вибрати з великої пачки на кілька см 06 року. Став дивитися ближче там живого місця нема. Такі вже переборки. Як не посередині на сгибі витерті, так в пятнах. Через менеджера на приват вклад назад їм в касу повернув те лахміття. Дуже мене порадувала фраза що ,,банки їх у вас приймуть,, Курс продажу доляра в примата менше чим в обмінці, то й вумніші вибрали що ще більш-менш живе. Нахрена я тоді зарані заказував в додатку ті гроші? Щоб рятувать примат, весь мотлох забрати ? Ще й смс що ,,гроші вже доставлені в відділення,,.
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alex lem
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Додано: Чет 20 лип, 2023 18:07
Так приват зарабатывает на клиентах, которые валюту держат под 0%
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Игорь Алексеевич
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Додано: Чет 20 лип, 2023 18:17
alex lem написав:
Забирав з привату доляри. Попросив вибрати з великої пачки на кілька см 06 року. Став дивитися ближче там живого місця нема. Такі вже переборки. Як не посередині на сгибі витерті, так в пятнах. Через менеджера на приват вклад назад їм в касу повернув те лахміття. Дуже мене порадувала фраза що ,,банки їх у вас приймуть,, Курс продажу доляра в примата менше чим в обмінці, то й вумніші вибрали що ще більш-менш живе. Нахрена я тоді зарані заказував в додатку ті гроші? Щоб рятувать примат, весь мотлох забрати ? Ще й смс що ,,гроші вже доставлені в відділення,,.
есть такое, катайтесь по отделениям, иногда можно найти у них среди горы мертвячины среднего качества купюры. Да, у них жирные пачки одного мотлоха, все проштампованные и убитые в хлам. Вы еще в УФ попросите их посмотреть, много интересного увидете
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Krokodil
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