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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 261262263264
Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 18:22

Re: Клуб 100К - Теребеньки

Альфа все?

Ухвалено рішення про виведення з ринку АТ "СЕНС БАНК": Фонд гарантування вкладів запроваджує тимчасову адміністрацію

https://bank.gov.ua/ua/news/all/uhvalen ... ti-derjavi
Krokodil
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 18:35

Re: Клуб 100К - Теребеньки

Krokodil написав:Альфа все?

Ухвалено рішення про виведення з ринку АТ "СЕНС БАНК": Фонд гарантування вкладів запроваджує тимчасову адміністрацію

https://bank.gov.ua/ua/news/all/uhvalen ... ti-derjavi
До відома клієнтів і співробітників:
Правління Національного банку ухвалило рішення про виведення з ринку АТ «СЕНС БАНК» та звернулося з пропозицією до Кабінету Міністрів України щодо участі держави у цій процедурі.
На підставі рішення Правління НБУ виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб було прийнято рішення про запровадження в банку тимчасової адміністрації.

Під час тимчасової адміністрації банк працюватиме у штатному режимі.
Зокрема, здійснення платежів та отримання коштів у банкоматах для фізичних осіб будуть доступні у рамках звичних, встановлених регулятором та банком лімітів, без додаткових обмежень зі сторони Фонду гарантування вкладів.
Також без обмежень прийматимуться платежі юридичних осіб.

Після прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про участь держави у виведенні банку з ринку, тимчасова адміністрація завершить свою роботу протягом трьох днів і передасть управління банком новому менеджменту.

Повний текст спільного прес-релізу НБУ та ФГВФО за посиланням: https://bank.gov.ua/ua/news/all/uhvalen ... ti-derjavi
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 18:40

Re: Клуб 100К - Теребеньки

но все равно теперь депо размещать не буду, раньше платили хоть неплохие % по конвертам, а с ВА наверно нафиг этот банк
Krokodil
 
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