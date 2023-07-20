Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
До відома клієнтів і співробітників: Правління Національного банку ухвалило рішення про виведення з ринку АТ «СЕНС БАНК» та звернулося з пропозицією до Кабінету Міністрів України щодо участі держави у цій процедурі. На підставі рішення Правління НБУ виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб було прийнято рішення про запровадження в банку тимчасової адміністрації.
Під час тимчасової адміністрації банк працюватиме у штатному режимі. Зокрема, здійснення платежів та отримання коштів у банкоматах для фізичних осіб будуть доступні у рамках звичних, встановлених регулятором та банком лімітів, без додаткових обмежень зі сторони Фонду гарантування вкладів. Також без обмежень прийматимуться платежі юридичних осіб.
Після прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про участь держави у виведенні банку з ринку, тимчасова адміністрація завершить свою роботу протягом трьох днів і передасть управління банком новому менеджменту.
alex lem написав:Забирав з привату доляри. Попросив вибрати з великої пачки на кілька см 06 року. Став дивитися ближче там живого місця нема. Такі вже переборки. Як не посередині на сгибі витерті, так в пятнах. Через менеджера на приват вклад назад їм в касу повернув те лахміття. Дуже мене порадувала фраза що ,,банки їх у вас приймуть,, Курс продажу доляра в примата менше чим в обмінці, то й вумніші вибрали що ще більш-менш живе. Нахрена я тоді зарані заказував в додатку ті гроші? Щоб рятувать примат, весь мотлох забрати ? Ще й смс що ,,гроші вже доставлені в відділення,,.
З терміналу мотлох попадає у відділення. Кругообіг мотлоху в Приваті, так би мовити.
alex lem написав:Забирав з привату доляри. Попросив вибрати з великої пачки на кілька см 06 року. Став дивитися ближче там живого місця нема. Такі вже переборки. Як не посередині на сгибі витерті, так в пятнах. Через менеджера на приват вклад назад їм в касу повернув те лахміття. Дуже мене порадувала фраза що ,,банки їх у вас приймуть,, Курс продажу доляра в примата менше чим в обмінці, то й вумніші вибрали що ще більш-менш живе. Нахрена я тоді зарані заказував в додатку ті гроші? Щоб рятувать примат, весь мотлох забрати ? Ще й смс що ,,гроші вже доставлені в відділення,,.
З терміналу мотлох попадає у відділення. Кругообіг мотлоху в Приваті, так би мовити.
Напишите власне враження коли самі будете замовляти і знімати. Якщо одразу туроператору,чи продавану то можна брати авжеж
alex lem написав:Забирав з привату доляри. Попросив вибрати з великої пачки на кілька см 06 року. Став дивитися ближче там живого місця нема. Такі вже переборки. Як не посередині на сгибі витерті, так в пятнах. Через менеджера на приват вклад назад їм в касу повернув те лахміття. Дуже мене порадувала фраза що ,,банки їх у вас приймуть,, Курс продажу доляра в примата менше чим в обмінці, то й вумніші вибрали що ще більш-менш живе. Нахрена я тоді зарані заказував в додатку ті гроші? Щоб рятувать примат, весь мотлох забрати ? Ще й смс що ,,гроші вже доставлені в відділення,,.
З терміналу мотлох попадає у відділення. Кругообіг мотлоху в Приваті, так би мовити.
Та не розказуйте казки, там в тій пачці такі стерті папірці були що дядька Франкліна по залишку портрету не упізнали б й американці. Термінал такі вертає. Там просто нанесли в касу мотлоху. І по 20-50 кольорові теж страшненькі затягані. Давно таких чудних грошей не бачив. Не розумію, нахрена примат взагалі цей цирк робить з замовленням наперед валюти.