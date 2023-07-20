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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 261262263264
Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 18:22

Re: Клуб 100К - Теребеньки

Альфа все?

Ухвалено рішення про виведення з ринку АТ "СЕНС БАНК": Фонд гарантування вкладів запроваджує тимчасову адміністрацію

https://bank.gov.ua/ua/news/all/uhvalen ... ti-derjavi
Krokodil
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 18:35

Re: Клуб 100К - Теребеньки

Krokodil написав:Альфа все?

Ухвалено рішення про виведення з ринку АТ "СЕНС БАНК": Фонд гарантування вкладів запроваджує тимчасову адміністрацію

https://bank.gov.ua/ua/news/all/uhvalen ... ti-derjavi
До відома клієнтів і співробітників:
Правління Національного банку ухвалило рішення про виведення з ринку АТ «СЕНС БАНК» та звернулося з пропозицією до Кабінету Міністрів України щодо участі держави у цій процедурі.
На підставі рішення Правління НБУ виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб було прийнято рішення про запровадження в банку тимчасової адміністрації.

Під час тимчасової адміністрації банк працюватиме у штатному режимі.
Зокрема, здійснення платежів та отримання коштів у банкоматах для фізичних осіб будуть доступні у рамках звичних, встановлених регулятором та банком лімітів, без додаткових обмежень зі сторони Фонду гарантування вкладів.
Також без обмежень прийматимуться платежі юридичних осіб.

Після прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про участь держави у виведенні банку з ринку, тимчасова адміністрація завершить свою роботу протягом трьох днів і передасть управління банком новому менеджменту.

Повний текст спільного прес-релізу НБУ та ФГВФО за посиланням: https://bank.gov.ua/ua/news/all/uhvalen ... ti-derjavi
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 18:40

Re: Клуб 100К - Теребеньки

но все равно теперь депо размещать не буду, раньше платили хоть неплохие % по конвертам, а с ВА наверно нафиг этот банк
Krokodil
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 20:20

  Krokodil написав:но все равно теперь депо размещать не буду, раньше платили хоть неплохие % по конвертам, а с ВА наверно нафиг этот банк

Ви праві,тим паче після новин про розпіл бюджету під всяку х*ю від барабанів до бруківки за шалені кошти. Так що до суми фінмоніторинга треба знижувати рівень
sens
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 20:34

Re: Клуб 100К - Теребеньки

Шановні!
Запрошую до обговорення:
СВDС: паперовим доларам і євро кінець?
Yuri_61
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 22:44

  alex lem написав:Забирав з привату доляри. Попросив вибрати з великої пачки на кілька см 06 року. Став дивитися ближче там живого місця нема. Такі вже переборки. Як не посередині на сгибі витерті, так в пятнах. Через менеджера на приват вклад назад їм в касу повернув те лахміття. Дуже мене порадувала фраза що ,,банки їх у вас приймуть,, Курс продажу доляра в примата менше чим в обмінці, то й вумніші вибрали що ще більш-менш живе. Нахрена я тоді зарані заказував в додатку ті гроші? Щоб рятувать примат, весь мотлох забрати ? Ще й смс що ,,гроші вже доставлені в відділення,,.

З терміналу мотлох попадає у відділення. Кругообіг мотлоху в Приваті, так би мовити. :wink:
nord
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 07:43

  nord написав:
  alex lem написав:Забирав з привату доляри. Попросив вибрати з великої пачки на кілька см 06 року. Став дивитися ближче там живого місця нема. Такі вже переборки. Як не посередині на сгибі витерті, так в пятнах. Через менеджера на приват вклад назад їм в касу повернув те лахміття. Дуже мене порадувала фраза що ,,банки їх у вас приймуть,, Курс продажу доляра в примата менше чим в обмінці, то й вумніші вибрали що ще більш-менш живе. Нахрена я тоді зарані заказував в додатку ті гроші? Щоб рятувать примат, весь мотлох забрати ? Ще й смс що ,,гроші вже доставлені в відділення,,.

З терміналу мотлох попадає у відділення. Кругообіг мотлоху в Приваті, так би мовити. :wink:

Напишите власне враження коли самі будете замовляти і знімати. Якщо одразу туроператору,чи продавану то можна брати авжеж
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 09:11

  nord написав:
  alex lem написав:Забирав з привату доляри. Попросив вибрати з великої пачки на кілька см 06 року. Став дивитися ближче там живого місця нема. Такі вже переборки. Як не посередині на сгибі витерті, так в пятнах. Через менеджера на приват вклад назад їм в касу повернув те лахміття. Дуже мене порадувала фраза що ,,банки їх у вас приймуть,, Курс продажу доляра в примата менше чим в обмінці, то й вумніші вибрали що ще більш-менш живе. Нахрена я тоді зарані заказував в додатку ті гроші? Щоб рятувать примат, весь мотлох забрати ? Ще й смс що ,,гроші вже доставлені в відділення,,.

З терміналу мотлох попадає у відділення. Кругообіг мотлоху в Приваті, так би мовити. :wink:

Та не розказуйте казки, там в тій пачці такі стерті папірці були що дядька Франкліна по залишку портрету не упізнали б й американці. Термінал такі вертає. Там просто нанесли в касу мотлоху. І по 20-50 кольорові теж страшненькі затягані. Давно таких чудних грошей не бачив. Не розумію, нахрена примат взагалі цей цирк робить з замовленням наперед валюти.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 12:55

Re: Клуб 100К - Теребеньки

В привате все что не выплюнула машинка, считается норм валютой. Разве не видно, что мотлох развозится централизовано с хранилищ. Постанова нбу упростила жизнь банкам, если раньше приват закупал 2017, то теперь в этом нет необходимости, т.к. весь мотлох считается платежеспособным. Плюс другим банкам проще купить мотлох, чем импортировать свежие из-под станка купюры. Со временем народ привыкнет к затяганному шлаку с печатями и синие останутся только коллекционерам. Куча обменников только и рады лишь бы у них купили ветхие 96-99, то что народ на сделках не хочет их брать
Krokodil
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 14:07

  Krokodil написав:
народ на сделках не хочет их брать
весь народ на сделках не хочет? :)
flysoulfly
 
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