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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 18:33

Re: Клуб 100К - Теребеньки

А що трапилось з нашими таблицями? Не працюють!
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 18:40

  ihorsic написав:А що трапилось з нашими таблицями? Не працюють!

а зачем они вам нужны??? Поменять дол. в обменнике по 37 и вложиться в карусель по 37,10 - 37,50???
Игорь Алексеевич
 
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