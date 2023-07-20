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Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 22 лип, 2023 18:33
А що трапилось з нашими таблицями? Не працюють!
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ihorsic
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Додано: Суб 22 лип, 2023 18:40
ihorsic написав:
А що трапилось з нашими таблицями? Не працюють!
а зачем они вам нужны??? Поменять дол. в обменнике по 37 и вложиться в карусель по 37,10 - 37,50???
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Игорь Алексеевич
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Додано: Суб 22 лип, 2023 20:42
куча обменников продает старье 96-99 по более низкому курсу, можете их купить и закинуть под 2% в аккорд, там хоть не надо предзаказывать ничего
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kuzmich
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Додано: Суб 22 лип, 2023 21:07
kuzmich написав:
куча обменников продает старье 96-99 по более низкому курсу, можете их купить и закинуть под 2% в аккорд, там хоть не надо предзаказывать ничего
І заради чого через три місяці забирати?
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sens
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Додано: Суб 22 лип, 2023 23:11
sens написав:
І заради чого через три місяці забирати?
деньги должны работать а не пылиться в чулане (с)
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kuzmich
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Додано: Нед 23 лип, 2023 06:34
kuzmich написав:
деньги должны работать а не пылиться в чулане (с)
проробиш з такою роботою, згадайте історію і облігації позики.
Люди "купували" за реальні гроші , а потім внуки в 80-х міняли в Сберкасі на канфети.
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Goodman
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Додано: Нед 23 лип, 2023 10:02
Goodman написав:
проробиш з такою роботою, згадайте історію і облігації позики.
Люди "купували" за реальні гроші , а потім внуки в 80-х міняли в Сберкасі на канфети.
вы сравнили времена 35 лет назад, когда у людей была куча денег на руках, а купить тупо нечего было на них, а за наличный валютообмен статья уголовная. Эти мародерские времена давно прошли. Сейчас даже дефицита валюты нет, чтоб например заморозить валютные депо на счетах. А сейчас намного труднее отжать деньги, то что можно перевести в крипту
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kuzmich
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Додано: Нед 23 лип, 2023 14:21
kuzmich написав: Goodman написав:
проробиш з такою роботою, згадайте історію і облігації позики.
Люди "купували" за реальні гроші , а потім внуки в 80-х міняли в Сберкасі на канфети.
вы сравнили времена 35 лет назад, когда у людей была куча денег на руках, а купить тупо нечего было на них, а за наличный валютообмен статья уголовная. Эти мародерские времена давно прошли. Сейчас даже дефицита валюты нет, чтоб например заморозить валютные депо на счетах. А сейчас намного труднее отжать деньги, то что можно перевести в крипту
Ви не праві,комерційна нерухомість була доступна. Автівки були доступні. Люди купляли дачі,гаражі,золото.
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sens
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Додано: Нед 23 лип, 2023 21:52
kuzmich написав:
вы сравнили времена 35 лет назад,
перечитайте еще раз
я упоминал облигации на восстановление народного хозяйства
с 1945 по 1955 года , тогда люди жили бедно и отдавали последнее
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Goodman
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Додано: Нед 23 лип, 2023 21:56
kuzmich написав:
куча обменников продает старье 96-99 по более низкому курсу, можете их купить и закинуть под 2% в аккорд, там хоть не надо предзаказывать ничего
А ви думаєте що вам через три місяці віддадуть синіми а не такими ж потертими 96-99 ?
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alex lem
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