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Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 24 лип, 2023 09:50
alex lem написав: kuzmich написав:
куча обменников продает старье 96-99 по более низкому курсу, можете их купить и закинуть под 2% в аккорд, там хоть не надо предзаказывать ничего
А ви думаєте що вам через три місяці віддадуть синіми а не такими ж потертими 96-99 ?
в райфе месяц назад отдавали 17. Я думаю ложить в банк, который напрямую занимается инкассо а не закупает мотлох и 96 у других банков
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kuzmich
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