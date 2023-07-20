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Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 24 лип, 2023 09:50
alex lem написав: kuzmich написав:
куча обменников продает старье 96-99 по более низкому курсу, можете их купить и закинуть под 2% в аккорд, там хоть не надо предзаказывать ничего
А ви думаєте що вам через три місяці віддадуть синіми а не такими ж потертими 96-99 ?
в райфе месяц назад отдавали 17. Я думаю ложить в банк, который напрямую занимается инкассо а не закупает мотлох и 96 у других банков
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kuzmich
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Додано: Пон 24 лип, 2023 11:29
kuzmich написав: alex lem написав: kuzmich написав:
куча обменников продает старье 96-99 по более низкому курсу, можете их купить и закинуть под 2% в аккорд, там хоть не надо предзаказывать ничего
А ви думаєте що вам через три місяці віддадуть синіми а не такими ж потертими 96-99 ?
в райфе месяц назад отдавали 17. Я думаю ложить в банк, который напрямую занимается инкассо а не закупает мотлох и 96 у других банков
чиста математика. Поклав в травні під 2% суму 9600 . Якщо купляв раніше ці 9600 під 37,40 і продав по 37 через три місяці,але вклав всю гривню під 20% на три місяці. Ще є третій варіант - купив по 37,40 і вже три місяці лежить в сейфі. Як ці три варіанти зараз розташувати з погляду на заробіток ,та у вересні,жовтні,листопаді та грудні?????
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