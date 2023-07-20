в райфе месяц назад отдавали 17. Я думаю ложить в банк, который напрямую занимается инкассо а не закупает мотлох и 96 у других банков
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Додано: Пон 24 лип, 2023 09:50
в райфе месяц назад отдавали 17. Я думаю ложить в банк, который напрямую занимается инкассо а не закупает мотлох и 96 у других банков
Додано: Пон 24 лип, 2023 11:29
Зароблю в серпні
чиста математика. Поклав в травні під 2% суму 9600 . Якщо купляв раніше ці 9600 під 37,40 і продав по 37 через три місяці,але вклав всю гривню під 20% на три місяці. Ще є третій варіант - купив по 37,40 і вже три місяці лежить в сейфі. Як ці три варіанти зараз розташувати з погляду на заробіток ,та у вересні,жовтні,листопаді та грудні?????
Додано: Пон 24 лип, 2023 14:48
sens осенью заканчивается аграрный сезон, поэтому посмотрим что с гривной будет. Вся эта упущенная выгода заманчивая, но стоит и закладывать риски. Для себя вижу риски: цедить с касс мотлох, старье 96, девальвация, лопнувший банк с ВА. Я тоже положил под 20% достаточню для сумму, насколько готов был рискнуть
Додано: Пон 24 лип, 2023 15:25
Ігоре Олексійовичу - перелогіньтеся.
Додано: Пон 24 лип, 2023 16:12
Re: Клуб 100К - Теребеньки
не хотел бы огорчать вкладчиков по 20%, хорошо если вы получите свои % и курс останется на приблизительно по 37+-, но прошедший на своем веку 4 девальвации гривны, скажу, что надо быть очень осторожным с играми под запредельную ставку с нацвалютой, я очень хорошо помню гривневое пике с 8 до 23 и валюту тупо вырывали с мясом с обменников и разрывали депозиты, лишь бы забрать гривну и поменять на валюту. Поэтому видящим только груды золота под 20% рекомендую немного подумать наперед и изучить историю
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