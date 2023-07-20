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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 09:50

  alex lem написав:
  kuzmich написав:куча обменников продает старье 96-99 по более низкому курсу, можете их купить и закинуть под 2% в аккорд, там хоть не надо предзаказывать ничего

А ви думаєте що вам через три місяці віддадуть синіми а не такими ж потертими 96-99 ?

в райфе месяц назад отдавали 17. Я думаю ложить в банк, который напрямую занимается инкассо а не закупает мотлох и 96 у других банков
kuzmich
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 11:29

Зароблю в серпні

  kuzmich написав:
  alex lem написав:
  kuzmich написав:куча обменников продает старье 96-99 по более низкому курсу, можете их купить и закинуть под 2% в аккорд, там хоть не надо предзаказывать ничего

А ви думаєте що вам через три місяці віддадуть синіми а не такими ж потертими 96-99 ?

в райфе месяц назад отдавали 17. Я думаю ложить в банк, который напрямую занимается инкассо а не закупает мотлох и 96 у других банков
чиста математика. Поклав в травні під 2% суму 9600 . Якщо купляв раніше ці 9600 під 37,40 і продав по 37 через три місяці,але вклав всю гривню під 20% на три місяці. Ще є третій варіант - купив по 37,40 і вже три місяці лежить в сейфі. Як ці три варіанти зараз розташувати з погляду на заробіток ,та у вересні,жовтні,листопаді та грудні?????
sens
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 14:48

sens осенью заканчивается аграрный сезон, поэтому посмотрим что с гривной будет. Вся эта упущенная выгода заманчивая, но стоит и закладывать риски. Для себя вижу риски: цедить с касс мотлох, старье 96, девальвация, лопнувший банк с ВА. Я тоже положил под 20% достаточню для сумму, насколько готов был рискнуть
kuzmich
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 15:25

  sens написав:чиста математика. Поклав в травні під 2% суму 9600 . Якщо купляв раніше ці 9600 під 37,40 і продав по 37 через три місяці,але вклав всю гривню під 20% на три місяці. Ще є третій варіант - купив по 37,40 і вже три місяці лежить в сейфі. Як ці три варіанти зараз розташувати з погляду на заробіток ,та у вересні,жовтні,листопаді та грудні?????


Ігоре Олексійовичу - перелогіньтеся.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 16:12

Re: Клуб 100К - Теребеньки

не хотел бы огорчать вкладчиков по 20%, хорошо если вы получите свои % и курс останется на приблизительно по 37+-, но прошедший на своем веку 4 девальвации гривны, скажу, что надо быть очень осторожным с играми под запредельную ставку с нацвалютой, я очень хорошо помню гривневое пике с 8 до 23 и валюту тупо вырывали с мясом с обменников и разрывали депозиты, лишь бы забрать гривну и поменять на валюту. Поэтому видящим только груды золота под 20% рекомендую немного подумать наперед и изучить историю https://index.minfin.com.ua/banks/nbu/refinance/ , и что НБУ может уйти от фиксированного курса в любой момент. Учетная ставка в 25% это показатель очень плохого состояния гос-ва
Krokodil
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 17:36

  mephala написав:
  sens написав:чиста математика. Поклав в травні під 2% суму 9600 . Якщо купляв раніше ці 9600 під 37,40 і продав по 37 через три місяці,але вклав всю гривню під 20% на три місяці. Ще є третій варіант - купив по 37,40 і вже три місяці лежить в сейфі. Як ці три варіанти зараз розташувати з погляду на заробіток ,та у вересні,жовтні,листопаді та грудні?????


Ігоре Олексійовичу - перелогіньтеся.

Ви теж можете зпробувати зробити прогноз,хоча це невдячна справа,а ви маєте написати щось суттєве і висловити думку,власну.
sens
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 17:40

  Krokodil написав:не хотел бы огорчать вкладчиков по 20%, хорошо если вы получите свои % и курс останется на приблизительно по 37+-, но прошедший на своем веку 4 девальвации гривны, скажу, что надо быть очень осторожным с играми под запредельную ставку с нацвалютой, я очень хорошо помню гривневое пике с 8 до 23 и валюту тупо вырывали с мясом с обменников и разрывали депозиты, лишь бы забрать гривну и поменять на валюту. Поэтому видящим только груды золота под 20% рекомендую немного подумать наперед и изучить историю https://index.minfin.com.ua/banks/nbu/refinance/ , и что НБУ может уйти от фиксированного курса в любой момент. Учетная ставка в 25% это показатель очень плохого состояния гос-ва

Повністю згоден,тому і вбачаю за можливе розподіляти ризики,поки є зафіксована ставка,робимо або короткі вклади або вільні рахунки,чи вкладуємо кошти в карусель,заради спроби вгадати курс
sens
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 17:49

  kuzmich написав:sens осенью заканчивается аграрный сезон, поэтому посмотрим что с гривной будет. Вся эта упущенная выгода заманчивая, но стоит и закладывать риски. Для себя вижу риски: цедить с касс мотлох, старье 96, девальвация, лопнувший банк с ВА. Я тоже положил под 20% достаточню для сумму, насколько готов был рискнуть

Погано що банки з ВА,після всього видає готівкову гривню по курсу. Мегабанк різниця була чутлива.По айбокс були теж мінуса,хоча різниця курсу всього гривня. Тому валютні каруселі краще на 100к ,а інше взяти під гривню
sens
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