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kuzmich написав:куча обменников продает старье 96-99 по более низкому курсу, можете их купить и закинуть под 2% в аккорд, там хоть не надо предзаказывать ничего
А ви думаєте що вам через три місяці віддадуть синіми а не такими ж потертими 96-99 ?
в райфе месяц назад отдавали 17. Я думаю ложить в банк, который напрямую занимается инкассо а не закупает мотлох и 96 у других банков
чиста математика. Поклав в травні під 2% суму 9600 . Якщо купляв раніше ці 9600 під 37,40 і продав по 37 через три місяці,але вклав всю гривню під 20% на три місяці. Ще є третій варіант - купив по 37,40 і вже три місяці лежить в сейфі. Як ці три варіанти зараз розташувати з погляду на заробіток ,та у вересні,жовтні,листопаді та грудні?????
sens осенью заканчивается аграрный сезон, поэтому посмотрим что с гривной будет. Вся эта упущенная выгода заманчивая, но стоит и закладывать риски. Для себя вижу риски: цедить с касс мотлох, старье 96, девальвация, лопнувший банк с ВА. Я тоже положил под 20% достаточню для сумму, насколько готов был рискнуть
sens написав:чиста математика. Поклав в травні під 2% суму 9600 . Якщо купляв раніше ці 9600 під 37,40 і продав по 37 через три місяці,але вклав всю гривню під 20% на три місяці. Ще є третій варіант - купив по 37,40 і вже три місяці лежить в сейфі. Як ці три варіанти зараз розташувати з погляду на заробіток ,та у вересні,жовтні,листопаді та грудні?????
не хотел бы огорчать вкладчиков по 20%, хорошо если вы получите свои % и курс останется на приблизительно по 37+-, но прошедший на своем веку 4 девальвации гривны, скажу, что надо быть очень осторожным с играми под запредельную ставку с нацвалютой, я очень хорошо помню гривневое пике с 8 до 23 и валюту тупо вырывали с мясом с обменников и разрывали депозиты, лишь бы забрать гривну и поменять на валюту. Поэтому видящим только груды золота под 20% рекомендую немного подумать наперед и изучить историю https://index.minfin.com.ua/banks/nbu/refinance/ , и что НБУ может уйти от фиксированного курса в любой момент. Учетная ставка в 25% это показатель очень плохого состояния гос-ва
sens написав:чиста математика. Поклав в травні під 2% суму 9600 . Якщо купляв раніше ці 9600 під 37,40 і продав по 37 через три місяці,але вклав всю гривню під 20% на три місяці. Ще є третій варіант - купив по 37,40 і вже три місяці лежить в сейфі. Як ці три варіанти зараз розташувати з погляду на заробіток ,та у вересні,жовтні,листопаді та грудні?????
Ігоре Олексійовичу - перелогіньтеся.
Ви теж можете зпробувати зробити прогноз,хоча це невдячна справа,а ви маєте написати щось суттєве і висловити думку,власну.
Krokodil написав:не хотел бы огорчать вкладчиков по 20%, хорошо если вы получите свои % и курс останется на приблизительно по 37+-, но прошедший на своем веку 4 девальвации гривны, скажу, что надо быть очень осторожным с играми под запредельную ставку с нацвалютой, я очень хорошо помню гривневое пике с 8 до 23 и валюту тупо вырывали с мясом с обменников и разрывали депозиты, лишь бы забрать гривну и поменять на валюту. Поэтому видящим только груды золота под 20% рекомендую немного подумать наперед и изучить историю https://index.minfin.com.ua/banks/nbu/refinance/ , и что НБУ может уйти от фиксированного курса в любой момент. Учетная ставка в 25% это показатель очень плохого состояния гос-ва
Повністю згоден,тому і вбачаю за можливе розподіляти ризики,поки є зафіксована ставка,робимо або короткі вклади або вільні рахунки,чи вкладуємо кошти в карусель,заради спроби вгадати курс
kuzmich написав:sens осенью заканчивается аграрный сезон, поэтому посмотрим что с гривной будет. Вся эта упущенная выгода заманчивая, но стоит и закладывать риски. Для себя вижу риски: цедить с касс мотлох, старье 96, девальвация, лопнувший банк с ВА. Я тоже положил под 20% достаточню для сумму, насколько готов был рискнуть
Погано що банки з ВА,після всього видає готівкову гривню по курсу. Мегабанк різниця була чутлива.По айбокс були теж мінуса,хоча різниця курсу всього гривня. Тому валютні каруселі краще на 100к ,а інше взяти під гривню