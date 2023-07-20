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kuzmich написав:куча обменников продает старье 96-99 по более низкому курсу, можете их купить и закинуть под 2% в аккорд, там хоть не надо предзаказывать ничего
А ви думаєте що вам через три місяці віддадуть синіми а не такими ж потертими 96-99 ?
в райфе месяц назад отдавали 17. Я думаю ложить в банк, который напрямую занимается инкассо а не закупает мотлох и 96 у других банков
чиста математика. Поклав в травні під 2% суму 9600 . Якщо купляв раніше ці 9600 під 37,40 і продав по 37 через три місяці,але вклав всю гривню під 20% на три місяці. Ще є третій варіант - купив по 37,40 і вже три місяці лежить в сейфі. Як ці три варіанти зараз розташувати з погляду на заробіток ,та у вересні,жовтні,листопаді та грудні?????
sens осенью заканчивается аграрный сезон, поэтому посмотрим что с гривной будет. Вся эта упущенная выгода заманчивая, но стоит и закладывать риски. Для себя вижу риски: цедить с касс мотлох, старье 96, девальвация, лопнувший банк с ВА. Я тоже положил под 20% достаточню для сумму, насколько готов был рискнуть
sens написав:чиста математика. Поклав в травні під 2% суму 9600 . Якщо купляв раніше ці 9600 під 37,40 і продав по 37 через три місяці,але вклав всю гривню під 20% на три місяці. Ще є третій варіант - купив по 37,40 і вже три місяці лежить в сейфі. Як ці три варіанти зараз розташувати з погляду на заробіток ,та у вересні,жовтні,листопаді та грудні?????
не хотел бы огорчать вкладчиков по 20%, хорошо если вы получите свои % и курс останется на приблизительно по 37+-, но прошедший на своем веку 4 девальвации гривны, скажу, что надо быть очень осторожным с играми под запредельную ставку с нацвалютой, я очень хорошо помню гривневое пике с 8 до 23 и валюту тупо вырывали с мясом с обменников и разрывали депозиты, лишь бы забрать гривну и поменять на валюту. Поэтому видящим только груды золота под 20% рекомендую немного подумать наперед и изучить историю https://index.minfin.com.ua/banks/nbu/refinance/ , и что НБУ может уйти от фиксированного курса в любой момент. Учетная ставка в 25% это показатель очень плохого состояния гос-ва
sens написав:чиста математика. Поклав в травні під 2% суму 9600 . Якщо купляв раніше ці 9600 під 37,40 і продав по 37 через три місяці,але вклав всю гривню під 20% на три місяці. Ще є третій варіант - купив по 37,40 і вже три місяці лежить в сейфі. Як ці три варіанти зараз розташувати з погляду на заробіток ,та у вересні,жовтні,листопаді та грудні?????
Ігоре Олексійовичу - перелогіньтеся.
Ви теж можете зпробувати зробити прогноз,хоча це невдячна справа,а ви маєте написати щось суттєве і висловити думку,власну.
Krokodil написав:не хотел бы огорчать вкладчиков по 20%, хорошо если вы получите свои % и курс останется на приблизительно по 37+-, но прошедший на своем веку 4 девальвации гривны, скажу, что надо быть очень осторожным с играми под запредельную ставку с нацвалютой, я очень хорошо помню гривневое пике с 8 до 23 и валюту тупо вырывали с мясом с обменников и разрывали депозиты, лишь бы забрать гривну и поменять на валюту. Поэтому видящим только груды золота под 20% рекомендую немного подумать наперед и изучить историю https://index.minfin.com.ua/banks/nbu/refinance/ , и что НБУ может уйти от фиксированного курса в любой момент. Учетная ставка в 25% это показатель очень плохого состояния гос-ва
Повністю згоден,тому і вбачаю за можливе розподіляти ризики,поки є зафіксована ставка,робимо або короткі вклади або вільні рахунки,чи вкладуємо кошти в карусель,заради спроби вгадати курс
kuzmich написав:sens осенью заканчивается аграрный сезон, поэтому посмотрим что с гривной будет. Вся эта упущенная выгода заманчивая, но стоит и закладывать риски. Для себя вижу риски: цедить с касс мотлох, старье 96, девальвация, лопнувший банк с ВА. Я тоже положил под 20% достаточню для сумму, насколько готов был рискнуть
Погано що банки з ВА,після всього видає готівкову гривню по курсу. Мегабанк різниця була чутлива.По айбокс були теж мінуса,хоча різниця курсу всього гривня. Тому валютні каруселі краще на 100к ,а інше взяти під гривню
sens написав:чиста математика. Поклав в травні під 2% суму 9600 . Якщо купляв раніше ці 9600 під 37,40 і продав по 37 через три місяці,але вклав всю гривню під 20% на три місяці. Ще є третій варіант - купив по 37,40 і вже три місяці лежить в сейфі. Як ці три варіанти зараз розташувати з погляду на заробіток ,та у вересні,жовтні,листопаді та грудні?????
Ігоре Олексійовичу - перелогіньтеся.
Вы опять тормозите)). В марте стояли на ручнике с каруселью, когда надо было вложиться в грн. на 3 мес. Теперь я снял сливки с грн. и начал рассматривать покупку недорогих активов, которые летом падают в цене и тем более сейчас. Грн. дело оставил до октября мес. с мин. суммой на покушать. А вы всё ждёте дол. по 40+ и тема месяца - отдают сейчас весенним карусельщикам мотлох.)) Надо уже мыслить наперёд и вкладываться не в бумажки синие или др. цвета, а в ликвидные активы или недв. имущество.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Пон 24 лип, 2023 21:00, всього редагувалось 3 разів.
sens написав:чиста математика. Поклав в травні під 2% суму 9600 . Якщо купляв раніше ці 9600 під 37,40 і продав по 37 через три місяці,але вклав всю гривню під 20% на три місяці. Ще є третій варіант - купив по 37,40 і вже три місяці лежить в сейфі. Як ці три варіанти зараз розташувати з погляду на заробіток ,та у вересні,жовтні,листопаді та грудні?????
Ігоре Олексійовичу - перелогіньтеся.
Ви теж можете зпробувати зробити прогноз,хоча це невдячна справа,а ви маєте написати щось суттєве і висловити думку,власну.
три месяца - слишком большой срок. у нас война и все может поменяться в миг. пока дождетесь окончания депо можете не то что без прибыли остаться а и в минуса уйти. у кого есть шальные деньги могут конечно поиграть в рулетку - но советовать такое не буду. а то как настойчиво это делает один участник форума я бы вообще назвал вредительством.