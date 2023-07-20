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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 264265266267
Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 21:04

Re: Клуб 100К - Теребеньки

  mephala написав:а то как настойчиво это делает один участник форума я бы вообще назвал вредительством.
Вредитель сдал в апреле дол. по 37,65 и вложился в грн. дело на 3 мес. в среднем под 18,5%. Получил прибыль не только по процентам, но ещё и прибыль в курсе). Вот он вредитель.)))
Ещё осталось несколько дней, пока дают банки более 20% на 3 мес. и можно вложится. Курс до октября сильно не поднимется. Но а если и поднимется, то можно поменять грн потом в карусели по 37,2 А у кого сумма внушительная, то как раз время подумать о др. ликвидном активе.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 21:13

  Игорь Алексеевич написав:
  mephala написав:а то как настойчиво это делает один участник форума я бы вообще назвал вредительством.
Вредитель сдал в апреле дол. по 37,65 и вложился в грн. дело на 3 мес. в среднем под 18,5%. Получил прибыль не только по процентам, но ещё и прибыль в курсе). Вот он вредитель.)))
Ещё осталось несколько дней, пока дают банки более 20% на 3 мес. и можно вложится. Курс до октября сильно не поднимется. Но а если и поднимется, то можно поменять грн потом в карусели по 37,2 А у кого сумма внушительная, то как раз время подумать о др. ликвидном активе.


Агов, народ!
В країні війна в активній фазі, кінця краю не видно, а вони ризикують в депо гратися. Люди! Та в любий час влада може націоналізувати всі вклади фізосіб на користь ЗСУ. І буде права.
Yuri_61
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 21:23

  Yuri_61 написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  mephala написав:а то как настойчиво это делает один участник форума я бы вообще назвал вредительством.
Вредитель сдал в апреле дол. по 37,65 и вложился в грн. дело на 3 мес. в среднем под 18,5%. Получил прибыль не только по процентам, но ещё и прибыль в курсе). Вот он вредитель.)))
Ещё осталось несколько дней, пока дают банки более 20% на 3 мес. и можно вложится. Курс до октября сильно не поднимется. Но а если и поднимется, то можно поменять грн потом в карусели по 37,2 А у кого сумма внушительная, то как раз время подумать о др. ликвидном активе.


Агов, народ!
В країні війна в активній фазі, кінця краю не видно, а вони ризикують в депо гратися. Люди! Та в любий час влада може націоналізувати всі вклади фізосіб на користь ЗСУ. І буде права.
У нас война уже полтора года. Захотела бы Власть уже давно бы всё заморозила. И не пишите бред про национализацию вкладов. Вам наверное надо на форум раши. Там такое возможно. :twisted:
Игорь Алексеевич
 
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