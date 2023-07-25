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Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 24 лип, 2023 21:04
mephala написав:
а то как настойчиво это делает один участник форума я бы вообще назвал вредительством.
Вредитель сдал в апреле дол. по 37,65 и вложился в грн. дело на 3 мес. в среднем под 18,5%. Получил прибыль не только по процентам, но ещё и прибыль в курсе). Вот он вредитель.)))
Ещё осталось несколько дней, пока дают банки более 20% на 3 мес. и можно вложится. Курс до октября сильно не поднимется. Но а если и поднимется, то можно поменять грн потом в карусели по 37,2 А у кого сумма внушительная, то как раз время подумать о др. ликвидном активе.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Пон 24 лип, 2023 22:53
Национализации вкладов не будет, просто подумайте, с чего вам гос-во будет платить 25% годовых, с которых 5% забирает себе банк. Это тупо бесконечное размножение денежной массы, которую потащат в обменники. Та и смысл конвертов падает, кассы банков, которые не занимаются инкассо, завалены мотлохом и ветхими 96, которые по берут обменники c уценкой в 3-5%
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Додано: Вів 25 лип, 2023 01:24
Игорь Алексеевич написав: mephala написав:
а то как настойчиво это делает один участник форума я бы вообще назвал вредительством.
А у кого сумма внушительная, то как раз время подумать о др. ликвидном активе.
Найліквідніший актив це гроші. Що такого ліквідного ви бачите у воюючій країні із знищеною економікою та постійним руйнуванням нерухомості?
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sergey_sryvkin
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Додано: Вів 25 лип, 2023 07:26
sergey_sryvkin написав: Игорь Алексеевич написав: mephala написав:
а то как настойчиво это делает один участник форума я бы вообще назвал вредительством.
А у кого сумма внушительная, то как раз время подумать о др. ликвидном активе.
Найліквідніший актив це гроші. Що такого ліквідного ви бачите у воюючій країні із знищеною економікою та постійним руйнуванням нерухомості?
земля дорожает без остановки
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nekefer
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Додано: Вів 25 лип, 2023 08:45
Игорь Алексеевич написав: mephala написав:
а то как настойчиво это делает один участник форума я бы вообще назвал вредительством.
Вредитель сдал в апреле дол. по 37,65 и вложился в грн. дело на 3 мес. в среднем под 18,5%. Получил прибыль не только по процентам, но ещё и прибыль в курсе). Вот он вредитель.)))
Ещё осталось несколько дней, пока дают банки более 20% на 3 мес. и можно вложится. Курс до октября сильно не поднимется. Но а если и поднимется, то можно поменять грн потом в карусели по 37,2 А у кого сумма внушительная, то как раз время подумать о др. ликвидном активе.
Угу, я не халявщик, я партнёр. Жене сапоги уже купили ?
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alex lem
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Додано: Вів 25 лип, 2023 08:46
nekefer написав:
земля дорожает без остановки
землю вы с собой в мешки пересыпете и увезете? Самые норм инвестиции это крипта и золотые слитки, которые лучше продавать в безналоговых странах а не у нас под 18% ндфл
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Додано: Вів 25 лип, 2023 08:47
Чи планується відродження єврової таблиці? Дякую.
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ihorsic
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Додано: Вів 25 лип, 2023 08:49
[quote="5602406:Игорь Алексеевич"]
Не подскажите,вы везде пишете ~гр.деЛо~,глаз режет. Это что то значит или просто проблемы с клавиатурой？
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