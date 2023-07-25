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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 264265266267
Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 21:04

Re: Клуб 100К - Теребеньки

  mephala написав:а то как настойчиво это делает один участник форума я бы вообще назвал вредительством.
Вредитель сдал в апреле дол. по 37,65 и вложился в грн. дело на 3 мес. в среднем под 18,5%. Получил прибыль не только по процентам, но ещё и прибыль в курсе). Вот он вредитель.)))
Ещё осталось несколько дней, пока дают банки более 20% на 3 мес. и можно вложится. Курс до октября сильно не поднимется. Но а если и поднимется, то можно поменять грн потом в карусели по 37,2 А у кого сумма внушительная, то как раз время подумать о др. ликвидном активе.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 22:53

Re: Клуб 100К - Теребеньки

Национализации вкладов не будет, просто подумайте, с чего вам гос-во будет платить 25% годовых, с которых 5% забирает себе банк. Это тупо бесконечное размножение денежной массы, которую потащат в обменники. Та и смысл конвертов падает, кассы банков, которые не занимаются инкассо, завалены мотлохом и ветхими 96, которые по берут обменники c уценкой в 3-5%
Krokodil
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 01:24

  Игорь Алексеевич написав:
  mephala написав:а то как настойчиво это делает один участник форума я бы вообще назвал вредительством.
А у кого сумма внушительная, то как раз время подумать о др. ликвидном активе.

Найліквідніший актив це гроші. Що такого ліквідного ви бачите у воюючій країні із знищеною економікою та постійним руйнуванням нерухомості?
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 07:26

  sergey_sryvkin написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  mephala написав:а то как настойчиво это делает один участник форума я бы вообще назвал вредительством.
А у кого сумма внушительная, то как раз время подумать о др. ликвидном активе.

Найліквідніший актив це гроші. Що такого ліквідного ви бачите у воюючій країні із знищеною економікою та постійним руйнуванням нерухомості?

земля дорожает без остановки
nekefer
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 08:45

  Игорь Алексеевич написав:
  mephala написав:а то как настойчиво это делает один участник форума я бы вообще назвал вредительством.
Вредитель сдал в апреле дол. по 37,65 и вложился в грн. дело на 3 мес. в среднем под 18,5%. Получил прибыль не только по процентам, но ещё и прибыль в курсе). Вот он вредитель.)))
Ещё осталось несколько дней, пока дают банки более 20% на 3 мес. и можно вложится. Курс до октября сильно не поднимется. Но а если и поднимется, то можно поменять грн потом в карусели по 37,2 А у кого сумма внушительная, то как раз время подумать о др. ликвидном активе.

Угу, я не халявщик, я партнёр. Жене сапоги уже купили ? :wink: :D
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 08:46

  nekefer написав:земля дорожает без остановки

землю вы с собой в мешки пересыпете и увезете? Самые норм инвестиции это крипта и золотые слитки, которые лучше продавать в безналоговых странах а не у нас под 18% ндфл
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 08:47

Re: Клуб 100К - Теребеньки

Чи планується відродження єврової таблиці? Дякую.
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 08:49

[quote="5602406:Игорь Алексеевич"]
Не подскажите,вы везде пишете ~гр.деЛо~,глаз режет. Это что то значит или просто проблемы с клавиатурой？
THB
 
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