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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 25 лип, 2023 13:25
Re: Клуб 100К - Теребеньки
Настав час повернути таблиці!!!
Додано: Вів 25 лип, 2023 13:35
Додано: Вів 25 лип, 2023 13:59
а смысл? синие практически нигде не дают, выдают ветхими 96-99, которые только с уценкой в 3-5% берут, например, покупая в аккорде по 37, вы их потом сдадите по 37.15, т.е. доходность практически копеечная, плюс еще и каждую купюру надо смотреть в УФ, то что забирал в аккорде 27 бумажек, из них 3 были с пятнами в УФ. Проще на гривну купить ветхих и зарядить на 2% депо в банк, который занимается инкассо. Вон люди щас по отделениям привата бегают, пытаяясь выскребти с тонн мотлоха нормальные бумажки. Валютчики с радостью купят у вас синие, а вам потом с конверта отсыпят шлака 96г - такого, к примеру, в альфе хоть отбавляй
Додано: Вів 25 лип, 2023 14:06
Додано: Вів 25 лип, 2023 14:31
Такі мені муляли оті зелені папірці-франкліни, такі вистраждані з примату. Надумав як тут хвінансові генії ,,несказано збагатитися, купить ,,жене сапоги,,скинув по 37,2 білі, по 37,3 добавив трошки синіх кошерних. Поки добрався, здав, поки в банку побув. Доїхав додому вже на 5 копійок більше дають. 37,25 та 37,35 відповідно.Хехе. Такі помалу потрошки угору і без сіндрому вихідного дня. Ну як завжди, не вгадав коли здавати долярчики...
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