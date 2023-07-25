Додано: Вів 25 лип, 2023 13:59

mephala написав: ihorsic написав: Настав час повернути таблиці!!! Настав час повернути таблиці!!!



вы собираетесь на карусель? не боитесь потом мучительно мотлохом забирать? вы собираетесь на карусель? не боитесь потом мучительно мотлохом забирать?

а смысл? синие практически нигде не дают, выдают ветхими 96-99, которые только с уценкой в 3-5% берут, например, покупая в аккорде по 37, вы их потом сдадите по 37.15, т.е. доходность практически копеечная, плюс еще и каждую купюру надо смотреть в УФ, то что забирал в аккорде 27 бумажек, из них 3 были с пятнами в УФ. Проще на гривну купить ветхих и зарядить на 2% депо в банк, который занимается инкассо. Вон люди щас по отделениям привата бегают, пытаяясь выскребти с тонн мотлоха нормальные бумажки. Валютчики с радостью купят у вас синие, а вам потом с конверта отсыпят шлака 96г - такого, к примеру, в альфе хоть отбавляй