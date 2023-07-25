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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 13:25

Re: Клуб 100К - Теребеньки

Настав час повернути таблиці!!!
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 13:35

  ihorsic написав:Настав час повернути таблиці!!!


вы собираетесь на карусель? не боитесь потом мучительно мотлохом забирать?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 13:59

  mephala написав:
  ihorsic написав:Настав час повернути таблиці!!!


вы собираетесь на карусель? не боитесь потом мучительно мотлохом забирать?

а смысл? синие практически нигде не дают, выдают ветхими 96-99, которые только с уценкой в 3-5% берут, например, покупая в аккорде по 37, вы их потом сдадите по 37.15, т.е. доходность практически копеечная, плюс еще и каждую купюру надо смотреть в УФ, то что забирал в аккорде 27 бумажек, из них 3 были с пятнами в УФ. Проще на гривну купить ветхих и зарядить на 2% депо в банк, который занимается инкассо. Вон люди щас по отделениям привата бегают, пытаяясь выскребти с тонн мотлоха нормальные бумажки. Валютчики с радостью купят у вас синие, а вам потом с конверта отсыпят шлака 96г - такого, к примеру, в альфе хоть отбавляй
Krokodil
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 14:06

  kuzmich написав:ну что там прогноз на осень, дойдет до 38.5 через 2-3 месяца? (точка 100% сгорания всей доходности по 20% депо) 96 уже по 37.15 продают
ви не питайте — пишіть ваш варіант. Все що в березні поміняли на гривню та переклали на 18,5—19% до червня,вийшов профіт
sens
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 14:31

Такі мені муляли оті зелені папірці-франкліни, такі вистраждані з примату. Надумав як тут хвінансові генії ,,несказано збагатитися, купить ,,жене сапоги,,скинув по 37,2 білі, по 37,3 добавив трошки синіх кошерних. Поки добрався, здав, поки в банку побув. Доїхав додому вже на 5 копійок більше дають. 37,25 та 37,35 відповідно.Хехе. Такі помалу потрошки угору і без сіндрому вихідного дня. Ну як завжди, не вгадав коли здавати долярчики...
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 14:38

  ihorsic написав:Настав час повернути таблиці!!!

если раньше конвертационные отдавали синими и более-менее нормальными купюрами, то щас груды мотлоха, я так давно отказался от конвертов, то что не собираюсь складировать горы старых франклинов 1996. В обменнике уже только скажешь что у тебя 96, курс сразу ниже, пусть банки ищут других дурачков кому опорожянть кассы от мотлоха или затертых 96
cryptominer
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 14:50

  alex lem написав:Такі мені муляли оті зелені папірці-франкліни, такі вистраждані з примату. Надумав як тут хвінансові генії ,,несказано збагатитися, купить ,,жене сапоги,,скинув по 37,2 білі, по 37,3 добавив трошки синіх кошерних. Поки добрався, здав, поки в банку побув. Доїхав додому вже на 5 копійок більше дають. 37,25 та 37,35 відповідно.Хехе. Такі помалу потрошки угору і без сіндрому вихідного дня. Ну як завжди, не вгадав коли здавати долярчики...


сидеть в грн на депо после 14го года (вроде тогда сделали депо неразрывными) это всегда риск. кто выиграет а кто и проиграет. но зато процент выше как премия за риск.
ИМХО пока не стоит расстраиваться от растущего курса. как по мне он вызван тем что банки упорно предлагают клиентам мотлох в кассах. вот и полезла наличка.
решат проблему мотлоха и все устаканится.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 15:01

Re: Клуб 100К - Теребеньки

какие банки выдают нормальными купюрами?
Востаннє редагувалось Proofy в Вів 25 лип, 2023 15:33, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 15:30

  Krokodil написав:Валютчики с радостью купят у вас синие, а вам потом с конверта отсыпят шлака 96г - такого, к примеру, в альфе хоть отбавляй
Зашел сегодня в этот банк забирать заказ, отобрали все 96-99г. Посмотрел я на это печально и отказался. А синенькие с комиссом забрать.
Proofy
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 16:13

  Proofy написав:
  Krokodil написав:Валютчики с радостью купят у вас синие, а вам потом с конверта отсыпят шлака 96г - такого, к примеру, в альфе хоть отбавляй
Зашел сегодня в этот банк забирать заказ, отобрали все 96-99г. Посмотрел я на это печально и отказался. А синенькие с комиссом забрать.

вангую что с таким резким скачком курса к середине осени все депозитчики по 20% прогорят, а конвертационщики будут и далее выбивать белые новее 2000 с мотлоха и ветоши 96 с кассиров, самое время прикупить синих в обменках
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