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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 266267268269
Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 16:43

  Krokodil написав:
  Proofy написав:
  Krokodil написав:Валютчики с радостью купят у вас синие, а вам потом с конверта отсыпят шлака 96г - такого, к примеру, в альфе хоть отбавляй
Зашел сегодня в этот банк забирать заказ, отобрали все 96-99г. Посмотрел я на это печально и отказался. А синенькие с комиссом забрать.

вангую что с таким резким скачком курса к середине осени все депозитчики по 20% прогорят, а конвертационщики будут и далее выбивать белые новее 2000 с мотлоха и ветоши 96 с кассиров, самое время прикупить синих в обменках

До чого ж ви скупі , вкладіться в короткострокові військові папери з погашенням у вересні 2023 року та дохідністю 14,75−14,5%.
sens
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 17:27

  sens написав:До чого ж ви скупі , вкладіться в короткострокові військові папери з погашенням у вересні 2023 року та дохідністю 14,75−14,5%.

Самое проще зайти в них через альфу, но там лимит в 200К в месяц на исходящий СЭП, а в игры в заказ наличной гривны я не хочу играть и выжидать несколько дней, то что в месяц тем более там только 2 бесплатных снятия в кассе. Других простых способов я не знаю
Krokodil
 
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