RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 266267268269
Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 16:43

  Krokodil написав:
  Proofy написав:
  Krokodil написав:Валютчики с радостью купят у вас синие, а вам потом с конверта отсыпят шлака 96г - такого, к примеру, в альфе хоть отбавляй
Зашел сегодня в этот банк забирать заказ, отобрали все 96-99г. Посмотрел я на это печально и отказался. А синенькие с комиссом забрать.

вангую что с таким резким скачком курса к середине осени все депозитчики по 20% прогорят, а конвертационщики будут и далее выбивать белые новее 2000 с мотлоха и ветоши 96 с кассиров, самое время прикупить синих в обменках

До чого ж ви скупі , вкладіться в короткострокові військові папери з погашенням у вересні 2023 року та дохідністю 14,75−14,5%.
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13829
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 764 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 17:27

  sens написав:До чого ж ви скупі , вкладіться в короткострокові військові папери з погашенням у вересні 2023 року та дохідністю 14,75−14,5%.

Самое проще зайти в них через альфу, но там лимит в 200К в месяц на исходящий СЭП, а в игры в заказ наличной гривны я не хочу играть и выжидать несколько дней, то что в месяц тем более там только 2 бесплатных снятия в кассе. Других простых способов я не знаю
Krokodil
 
Повідомлень: 52
З нами з: 12.03.23
Подякував: 1 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 17:57

  Krokodil написав:
  mephala написав:
  ihorsic написав:Настав час повернути таблиці!!!


вы собираетесь на карусель? не боитесь потом мучительно мотлохом забирать?

а смысл? синие практически нигде не дают, выдают ветхими 96-99, которые только с уценкой в 3-5% берут, например, покупая в аккорде по 37, вы их потом сдадите по 37.15, т.е. доходность практически копеечная, плюс еще и каждую купюру надо смотреть в УФ, то что забирал в аккорде 27 бумажек, из них 3 были с пятнами в УФ. Проще на гривну купить ветхих и зарядить на 2% депо в банк, который занимается инкассо. Вон люди щас по отделениям привата бегают, пытаяясь выскребти с тонн мотлоха нормальные бумажки. Валютчики с радостью купят у вас синие, а вам потом с конверта отсыпят шлака 96г - такого, к примеру, в альфе хоть отбавляй


Ну по перше все залежить від маржі. Валютники теж навіщось білі беруть.
А ще ви всі забули про євро...
ihorsic
 
Повідомлень: 984
З нами з: 07.04.10
Подякував: 36 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 20:01

  Krokodil написав:
  sens написав:До чого ж ви скупі , вкладіться в короткострокові військові папери з погашенням у вересні 2023 року та дохідністю 14,75−14,5%.

Самое проще зайти в них через альфу, но там лимит в 200К в месяц на исходящий СЭП, а в игры в заказ наличной гривны я не хочу играть и выжидать несколько дней, то что в месяц тем более там только 2 бесплатных снятия в кассе. Других простых способов я не знаю

СЕП = 200к , готівка = 200к , р2р . Це тільки СЕНС,що в Дії ?
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13829
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 764 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 21:19

  alex lem написав:Такі мені муляли оті зелені папірці-франкліни, такі вистраждані з примату. Надумав як тут хвінансові генії ,,несказано збагатитися, купить ,,жене сапоги,,скинув по 37,2 білі, по 37,3 добавив трошки синіх кошерних. Поки добрався, здав, поки в банку побув. Доїхав додому вже на 5 копійок більше дають. 37,25 та 37,35 відповідно.Хехе. Такі помалу потрошки угору і без сіндрому вихідного дня. Ну як завжди, не вгадав коли здавати долярчики...
Дивний ви якийсь... (пробачте) Тут зерновий калідор відміняють, чорноморські порти із землею рівняють, зрештою осінь на носі,
та й курс майже два місяці на дні борсається, а вам раптом зелені папірці почали муляти! 😁😁😁
asti
 
Повідомлень: 3405
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 619 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 22:28

  sens написав:СЕП = 200к , готівка = 200к , р2р . Це тільки СЕНС,що в Дії ?

Дия глючит, ошибка какая-то с обращением к пенсионному фонду, что-то не выполнено, возврат на карту евидновлення, с которой вытащить бабло с проблемами, короче нафиг эту дию, скам какой-то
Krokodil
 
Повідомлень: 52
З нами з: 12.03.23
Подякував: 1 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 09:31

  Krokodil написав:
  sens написав:СЕП = 200к , готівка = 200к , р2р . Це тільки СЕНС,що в Дії ?

Дия глючит, ошибка какая-то с обращением к пенсионному фонду, что-то не выполнено, возврат на карту евидновлення, с которой вытащить бабло с проблемами, короче нафиг эту дию, скам какой-то
окрім Дія,де ще онлайн та оффлайн можно купити ОВДП безкоштовно або з комісією та якою
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13829
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 764 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 09:42

  sens написав:
  Krokodil написав:окрім Дія,де ще онлайн та оффлайн можно купити ОВДП безкоштовно або з комісією та якою

я в оффлайне оформляю только новые счета/карты/занести кэш. Сидеть полтора часа оформляться ради того дохода не в моем духе и кататься по жарюке, когда есть куда более интересные прибыльные варианты, требующие минимального оффлайна либо вообще с дивана дают более лучший выхлоп
Krokodil
 
Повідомлень: 52
З нами з: 12.03.23
Подякував: 1 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 10:03

  asti написав:
  alex lem написав:Такі мені муляли оті зелені папірці-франкліни, такі вистраждані з примату. Надумав як тут хвінансові генії ,,несказано збагатитися, купить ,,жене сапоги,,скинув по 37,2 білі, по 37,3 добавив трошки синіх кошерних. Поки добрався, здав, поки в банку побув. Доїхав додому вже на 5 копійок більше дають. 37,25 та 37,35 відповідно.Хехе. Такі помалу потрошки угору і без сіндрому вихідного дня. Ну як завжди, не вгадав коли здавати долярчики...
Дивний ви якийсь... (пробачте) Тут зерновий калідор відміняють, чорноморські порти із землею рівняють, зрештою осінь на носі,
та й курс майже два місяці на дні борсається, а вам раптом зелені папірці почали муляти!

Ну так вони ж зелені, некошерні.
Може ви не помітили, бідну Одесу, порти і зерносховища навкруги товчуть вже неділю і нічого то не грало на готівковий чорний ринок. Та й де та ще осінь, а на хлібчик та сапоги хочеться заробить. :D Неділю було та й у вихідні усьо рівно. Прийом тута був 37,15 зелені 06-го, та 37,30 кошерні сині. А з ранку вчора 37,20. Ну то й зломався :o відвіз. А сьогодні дивлюся пішла жара в хату. Покупка вже 37,35 зелені, за сині 37,40 (смішні які). Обвалив гривню. :wink: Так і каруселі зі скрипом поїдуть.
alex lem
 
Повідомлень: 2838
З нами з: 25.12.08
Подякував: 129 раз.
Подякували: 358 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 266267268269
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Клуб 100к - валютные депозиты за гривну 1 ... 885, 886, 887
mustbe » П'ят 29 лип, 2022 15:58
8864 1701431
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 лип, 2023 22:13
nnallex

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Акордбанк (1280)
26.07.2023 10:21
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.