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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 267268269270
Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 10:39

  mephala написав:ИМХО пока не стоит расстраиваться от растущего курса. как по мне он вызван тем что банки упорно предлагают клиентам мотлох в кассах.
вот и полезла наличка.
решат проблему мотлоха и все устаканится.
когда?
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 10:45

  V2 написав:
  Игорь Алексеевич написав:начал рассматривать покупку недорогих активов, которые летом падают в цене и тем более сейчас.


Наприклад?
наверное, :) скоропортящиеся продукты питания
flysoulfly
 
Повідомлень: 2341
З нами з: 13.01.09
Подякував: 974 раз.
Подякували: 102 раз.
 
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  #<1 ... 267268269270
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