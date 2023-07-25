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Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 26 лип, 2023 10:39
mephala написав:
ИМХО пока не стоит расстраиваться от растущего курса. как по мне он вызван тем что банки упорно предлагают клиентам мотлох в кассах.
вот и полезла наличка.
решат проблему мотлоха и все устаканится
.
когда?
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Додано: Сер 26 лип, 2023 10:45
V2 написав: Игорь Алексеевич написав:
начал рассматривать покупку недорогих активов, которые летом
падают в цене и тем более сейчас.
Наприклад?
наверное,
скоропортящиеся продукты питания
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