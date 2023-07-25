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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 268269270271>
Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 10:39

  mephala написав:ИМХО пока не стоит расстраиваться от растущего курса. как по мне он вызван тем что банки упорно предлагают клиентам мотлох в кассах.
вот и полезла наличка.
решат проблему мотлоха и все устаканится.
когда?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 10:45

  V2 написав:
  Игорь Алексеевич написав:начал рассматривать покупку недорогих активов, которые летом падают в цене и тем более сейчас.


Наприклад?
наверное, :) скоропортящиеся продукты питания
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 12:08

Re: Клуб 100К - Теребеньки

Тут на волне ограничений для ВПО промелькнула инфа, что те, у кого по банкам больше 100 тыс считаются богатыми. Вот вопрос, государство может запросто собрать инфу у кого сколько по банкам? А как же тайна вклада.
Proofy
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 12:17

  Proofy написав:Тут на волне ограничений для ВПО промелькнула инфа, что те, у кого по банкам больше 100 тыс считаются богатыми. Вот вопрос, государство может запросто собрать инфу у кого сколько по банкам? А как же тайна вклада.

В Киеве на стройке можно заработать 100К за 2-3 месяца, так что не такое уж это и богатство. Та и разумный народ скирдует в матрас доллар, а не копит обесценивающуюся гривну по банкам на текущих счетах
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 12:31

Кто то в тасе нам днях в Киеве забирал долл. ? Чем выдают? Спасибо...
Alexkievukraine
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 12:34

  Alexkievukraine написав:Кто то в тасе нам днях в Киеве забирал долл. ? Чем выдают? Спасибо...

Київ. Новенькими синіми з номерами послідовно. :!: Хоча при замовленні попереджали про видачу любими наявними купюрами.
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 12:45

  Alexkievukraine написав:Кто то в тасе нам днях в Киеве забирал долл. ? Чем выдают? Спасибо...


Зелеными отдали, 96год тоже напихали немного, но хоть без штампов и пятен)
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 12:47

  Alexkievukraine написав:Кто то в тасе нам днях в Киеве забирал долл. ? Чем выдают? Спасибо...

Только старыми предлагали (после 96 г), часть потертые.
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 13:24

Re: Клуб 100К - Теребеньки

Ну що пора запускати каруселі? Вмикніть таблиці!!!
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 13:27

  ihorsic написав:Ну що пора запускати каруселі? Вмикніть таблиці!!!


:arrow: https://mustbe.pp.ua/tables/club100k/
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