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Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 26 лип, 2023 10:39
mephala написав:
ИМХО пока не стоит расстраиваться от растущего курса. как по мне он вызван тем что банки упорно предлагают клиентам мотлох в кассах.
вот и полезла наличка.
решат проблему мотлоха и все устаканится
.
когда?
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Додано: Сер 26 лип, 2023 10:45
V2 написав: Игорь Алексеевич написав:
начал рассматривать покупку недорогих активов, которые летом
падают в цене и тем более сейчас.
Наприклад?
наверное,
скоропортящиеся продукты питания
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Додано: Сер 26 лип, 2023 12:08
Тут на волне ограничений для ВПО промелькнула инфа, что те, у кого по банкам больше 100 тыс считаются богатыми. Вот вопрос, государство может запросто собрать инфу у кого сколько по банкам? А как же тайна вклада.
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Додано: Сер 26 лип, 2023 12:17
Proofy написав:
Тут на волне ограничений для ВПО промелькнула инфа, что те, у кого по банкам больше 100 тыс считаются богатыми. Вот вопрос, государство может запросто собрать инфу у кого сколько по банкам? А как же тайна вклада.
В Киеве на стройке можно заработать 100К за 2-3 месяца, так что не такое уж это и богатство. Та и разумный народ скирдует в матрас доллар, а не копит обесценивающуюся гривну по банкам на текущих счетах
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Додано: Сер 26 лип, 2023 12:31
Кто то в тасе нам днях в Киеве забирал долл. ? Чем выдают? Спасибо...
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Додано: Сер 26 лип, 2023 12:34
Alexkievukraine написав:
Кто то в тасе нам днях в Киеве забирал долл. ? Чем выдают? Спасибо...
Київ. Новенькими синіми з номерами послідовно.
Хоча при замовленні попереджали про видачу любими наявними купюрами.
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Додано: Сер 26 лип, 2023 12:45
Alexkievukraine написав:
Кто то в тасе нам днях в Киеве забирал долл. ? Чем выдают? Спасибо...
Зелеными отдали, 96год тоже напихали немного, но хоть без штампов и пятен)
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Додано: Сер 26 лип, 2023 12:47
Alexkievukraine написав:
Кто то в тасе нам днях в Киеве забирал долл. ? Чем выдают? Спасибо...
Только старыми предлагали (после 96 г), часть потертые.
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Додано: Сер 26 лип, 2023 13:24
Ну що пора запускати каруселі? Вмикніть таблиці!!!
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