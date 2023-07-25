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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 268269270271
Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 13:29

Alexkievukraine Вчера забирал. Выдали синими! Я аж прозрел. Забирал на Победы на Шулявке.
Dollarman
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 13:38

  Dollarman написав:Alexkievukraine Вчера забирал. Выдали синими! Я аж прозрел. Забирал на Победы на Шулявке.


заманивают
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 13:49

  Proofy написав:какие банки выдают нормальными купюрами?

Мне месяц назад Аккорд (Киев, Драгоманова) выдал зелеными, а сегодня синими. :) Была и мелочь, но непрезентабельная. Мелочь забрал гривной.
Востаннє редагувалось nord в Сер 26 лип, 2023 13:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 13:51

  Proofy написав:Тут на волне ограничений для ВПО промелькнула инфа, что те, у кого по банкам больше 100 тыс считаются богатыми. Вот вопрос, государство может запросто собрать инфу у кого сколько по банкам? А как же тайна вклада.


никак
есть закон позволяюший запрашивать органам давным давно:
P.S. поискал - шото пишут про 2021 только, и не для всех, думал, есть раньше, короче

тут опустим что негласно получить могут органы так точно

когда субсидия или ВПЛ заявитель сам подписывает что "разрешаю собирать отовсюду", и собирают... вот это 100%, подал субсид - раскрыл счета

для кто не подал пока еще да... типа тайна
но думаю даже для ФОПов ее по факту нет
cohan
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  #<1 ... 268269270271
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