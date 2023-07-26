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Додано: Сер 26 лип, 2023 13:29
Alexkievukraine Вчера забирал. Выдали синими! Я аж прозрел. Забирал на Победы на Шулявке.
Додано: Сер 26 лип, 2023 13:38
Додано: Сер 26 лип, 2023 13:49
Мне месяц назад Аккорд (Киев, Драгоманова) выдал зелеными, а сегодня синими. Была и мелочь, но непрезентабельная. Мелочь забрал гривной.
Востаннє редагувалось nord в Сер 26 лип, 2023 13:52, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 26 лип, 2023 13:51
никак
есть закон позволяюший запрашивать органам давным давно:
P.S. поискал - шото пишут про 2021 только, и не для всех, думал, есть раньше, короче
тут опустим что негласно получить могут органы так точно
когда субсидия или ВПЛ заявитель сам подписывает что "разрешаю собирать отовсюду", и собирают... вот это 100%, подал субсид - раскрыл счета
для кто не подал пока еще да... типа тайна
но думаю даже для ФОПов ее по факту нет
Додано: Сер 26 лип, 2023 15:22
Дуже дякую. А то в мене був якийсь глюк
Додано: Сер 26 лип, 2023 18:46
Re: Клуб 100К - Теребеньки
можно уже начинать праздновать перезапуск карусели, к концу месяца, наверное уже надо будет начинать раскидывать котлеты
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