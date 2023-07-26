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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 268269270271
Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 13:29

Alexkievukraine Вчера забирал. Выдали синими! Я аж прозрел. Забирал на Победы на Шулявке.
Dollarman
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 13:38

  Dollarman написав:Alexkievukraine Вчера забирал. Выдали синими! Я аж прозрел. Забирал на Победы на Шулявке.


заманивают
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 13:49

  Proofy написав:какие банки выдают нормальными купюрами?

Мне месяц назад Аккорд (Киев, Драгоманова) выдал зелеными, а сегодня синими. :) Была и мелочь, но непрезентабельная. Мелочь забрал гривной.
Востаннє редагувалось nord в Сер 26 лип, 2023 13:52, всього редагувалось 1 раз.
nord
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 13:51

  Proofy написав:Тут на волне ограничений для ВПО промелькнула инфа, что те, у кого по банкам больше 100 тыс считаются богатыми. Вот вопрос, государство может запросто собрать инфу у кого сколько по банкам? А как же тайна вклада.


никак
есть закон позволяюший запрашивать органам давным давно:
P.S. поискал - шото пишут про 2021 только, и не для всех, думал, есть раньше, короче

тут опустим что негласно получить могут органы так точно

когда субсидия или ВПЛ заявитель сам подписывает что "разрешаю собирать отовсюду", и собирают... вот это 100%, подал субсид - раскрыл счета

для кто не подал пока еще да... типа тайна
но думаю даже для ФОПов ее по факту нет
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 15:22

  V2 написав:
  ihorsic написав:Ну що пора запускати каруселі? Вмикніть таблиці!!!


:arrow: https://mustbe.pp.ua/tables/club100k/


Дуже дякую. А то в мене був якийсь глюк
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 18:46

Re: Клуб 100К - Теребеньки

можно уже начинать праздновать перезапуск карусели, к концу месяца, наверное уже надо будет начинать раскидывать котлеты
kuzmich
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 19:41

  Proofy написав:
  sens написав:вангую что с таким резким скачком курса к середине осени все депозитчики по 20% прогорят, а конвертационщики будут и далее выбивать белые новее 2000 с мотлоха и ветоши 96 с кассиров, самое время прикупить синих в обменках

До чого ж ви скупі , вкладіться в короткострокові військові папери з погашенням у вересні 2023 року та дохідністю 14,75−14,5%.
Какой смысл в этих бумагах, если депо до осени 20% грязными?

хорошо что я не вложился сегодня в сентябрськие овдп, с таким скачком курса можно прогореть с большой вероятностью, а как обычно, зарядил альфу и аккорд по 37 и еще тас под вопросом, смотря куда курс поплывет
Krokodil
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 20:33

Re: Клуб 100К - Теребеньки

Карусель повертається! Зустрічаємо її!!!!!
ihorsic
 
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