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Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 26 лип, 2023 21:41
kuzmich написав:
можно уже начинать праздновать перезапуск карусели, к концу месяца, наверное уже надо будет начинать раскидывать котлеты
Да щаззз... там ещё у заслуженного бота форума не все трёхмесячные депозиты закончились
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maniachello
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