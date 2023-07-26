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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 269270271272
Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 21:41

  kuzmich написав:можно уже начинать праздновать перезапуск карусели, к концу месяца, наверное уже надо будет начинать раскидывать котлеты

Да щаззз... там ещё у заслуженного бота форума не все трёхмесячные депозиты закончились :lol:
maniachello
 
Повідомлень: 266
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  #<1 ... 269270271272
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