Да щаззз... там ещё у заслуженного бота форума не все трёхмесячные депозиты закончились
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Додано: Сер 26 лип, 2023 21:41
Додано: Чет 27 лип, 2023 00:26
не все так однозначно.
пока есть карусель - на нее всегда можно перепрыгнуть с гривны.
при тех раскладах что есть сейчас - гривнедепозитчики залетят не в тот момент когда курс растет в обменках (как сейчас) а когда или карусель прикроют или курс карусели изменят.
а вот карусельщикам может стать прикольно когда они захотят на второй круг а в кассе один мотлох.
Додано: Чет 27 лип, 2023 06:28
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