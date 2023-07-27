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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 270271272273>
Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 21:41

  kuzmich написав:можно уже начинать праздновать перезапуск карусели, к концу месяца, наверное уже надо будет начинать раскидывать котлеты

Да щаззз... там ещё у заслуженного бота форума не все трёхмесячные депозиты закончились :lol:
maniachello
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 00:26

  Krokodil написав:хорошо что я не вложился сегодня в сентябрськие овдп, с таким скачком курса можно прогореть с большой вероятностью, а как обычно, зарядил альфу и аккорд по 37 и еще тас под вопросом, смотря куда курс поплывет


не все так однозначно.
пока есть карусель - на нее всегда можно перепрыгнуть с гривны.
при тех раскладах что есть сейчас - гривнедепозитчики залетят не в тот момент когда курс растет в обменках (как сейчас) а когда или карусель прикроют или курс карусели изменят.

а вот карусельщикам может стать прикольно когда они захотят на второй круг а в кассе один мотлох.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 06:28

  ihorsic написав:Карусель повертається! Зустрічаємо її!!!!!

Це на честь мого повернення із гауптвахти.).
До роботи, друзі! На каруселі!
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 08:04

КАРУСЕЛЬ - 2

  Порт написав:37,46. Мертвая карусель подаёт признаки жизни.

Новый сезон "Карусель-2" объявляется открытым!
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 08:06

Re: Клуб 100К - Теребеньки

если что, то курс карусели будет уже корректироваться на условия, на то что сдаете синими - выдают ветхими 96, которые обменки принимают по самому низкому курсу, чтоб обратно зарядить банку
cryptominer
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 08:35

  cryptominer написав:если что, то курс карусели будет уже корректироваться на условия, на то что сдаете синими - выдают ветхими 96, которые обменки принимают по самому низкому курсу, чтоб обратно зарядить банку


взятки кассирам уже предлагали?
nekefer
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Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 08:37

  Amethyst написав:
  ihorsic написав:Карусель повертається! Зустрічаємо її!!!!!
а шоо, вже більше 15% на руки виходить?
Чи на Покрова вже доляр по 42 буде?

Де Ви побачили 15% на руки?
nord
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 08:47

А те кто собирал синие, да ещё по порядку номеров готов поменять их на мотлох???
Через пару дней курс вернётся в свои рамки 37,2-37,4. Ещё в августе увидим и 37.00
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 09:04

  nord написав:
  Amethyst написав:
  ihorsic написав:Карусель повертається! Зустрічаємо її!!!!!
а шоо, вже більше 15% на руки виходить?
Чи на Покрова вже доляр по 42 буде?

Де Ви побачили 15% на руки?

ну чистыми 15% годовых или 3.75%...4% с карусели
де такое уже рисуется, де сдать по 38.40..38.50 мона?
ждюю
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 09:07

Re: Клуб 100К - Теребеньки

От чого всі зациклені на долярах? Невже в євро каруселити не можна?
ihorsic
 
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