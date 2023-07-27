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Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 26 лип, 2023 21:41
kuzmich написав:
можно уже начинать праздновать перезапуск карусели, к концу месяца, наверное уже надо будет начинать раскидывать котлеты
Да щаззз... там ещё у заслуженного бота форума не все трёхмесячные депозиты закончились
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maniachello
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Додано: Чет 27 лип, 2023 00:26
Krokodil написав:
хорошо что я не вложился сегодня в сентябрськие овдп, с таким скачком курса можно прогореть с большой вероятностью, а как обычно, зарядил альфу и аккорд по 37 и еще тас под вопросом, смотря куда курс поплывет
не все так однозначно.
пока есть карусель - на нее всегда можно перепрыгнуть с гривны.
при тех раскладах что есть сейчас - гривнедепозитчики залетят не в тот момент когда курс растет в обменках (как сейчас) а когда или карусель прикроют или курс карусели изменят.
а вот карусельщикам может стать прикольно когда они захотят на второй круг а в кассе один мотлох.
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mephala
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Додано: Чет 27 лип, 2023 06:28
ihorsic написав:
Карусель повертається! Зустрічаємо її!!!!!
Це на честь мого повернення із гауптвахти.).
До роботи, друзі! На каруселі!
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Додано: Чет 27 лип, 2023 08:04
Порт написав:
37,46. Мертвая карусель подаёт признаки жизни.
Новый сезон "Карусель-2" объявляется открытым!
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Додано: Чет 27 лип, 2023 08:06
если что, то курс карусели будет уже корректироваться на условия, на то что сдаете синими - выдают ветхими 96, которые обменки принимают по самому низкому курсу, чтоб обратно зарядить банку
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cryptominer
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Додано: Чет 27 лип, 2023 08:35
cryptominer написав:
если что, то курс карусели будет уже корректироваться на условия, на то что сдаете синими - выдают ветхими 96, которые обменки принимают по самому низкому курсу, чтоб обратно зарядить банку
взятки кассирам уже предлагали?
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nekefer
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Додано: Чет 27 лип, 2023 08:37
Amethyst написав: ihorsic написав:
Карусель повертається! Зустрічаємо її!!!!!
а шоо, вже більше 15% на руки виходить?
Чи на Покрова вже доляр по 42 буде?
Де Ви побачили 15% на руки?
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nord
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Додано: Чет 27 лип, 2023 08:47
А те кто собирал синие, да ещё по порядку номеров готов поменять их на мотлох???
Через пару дней курс вернётся в свои рамки 37,2-37,4. Ещё в августе увидим и 37.00
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Игорь Алексеевич
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Додано: Чет 27 лип, 2023 09:04
nord написав: Amethyst написав: ihorsic написав:
Карусель повертається! Зустрічаємо її!!!!!
а шоо, вже більше 15% на руки виходить?
Чи на Покрова вже доляр по 42 буде?
Де Ви побачили 15% на руки?
ну чистыми 15% годовых или 3.75%...4% с карусели
де такое уже рисуется, де сдать по 38.40..38.50 мона?
ждюю
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Amethyst
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Додано: Чет 27 лип, 2023 09:07
От чого всі зациклені на долярах? Невже в євро каруселити не можна?
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ihorsic
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