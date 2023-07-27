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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 270271272273
Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 09:17

Re: Клуб 100К - Теребеньки

  ihorsic написав:От чого всі зациклені на долярах? Невже в євро каруселити не можна?
Курс $ фіксований, а курс Євро - ні. За 3 місяці каруселі Євро значно сильніше змінює свій курс
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 09:25

  ihorsic написав:От чого всі зациклені на долярах? Невже в євро каруселити не можна?
Хотите, что бы потом на евро был разный курс в обменниках??? Начнётся год, цвет, грибок , потёртости и т.д.((
Лучше такое здесь не предлагать...
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 10:37

  Игорь Алексеевич написав:А те кто собирал синие, да ещё по порядку номеров готов поменять их на мотлох???
Через пару дней курс вернётся в свои рамки 37,2-37,4. Ещё в августе увидим и 37.00
Не увидим не только в августе, а, скорее всего, уже никогда))
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В Киеве уже по 37,50 можно скинуть!
Йу-хуу!!!☺️☺️☺️
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Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 10:41

Re: Клуб 100К - Теребеньки

по 37,50 сдал, по 37,0 откупил
итого сколько? от силы 5% за год? купите овдп в дол
nekefer
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