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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 271272273274>
Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 09:17

Re: Клуб 100К - Теребеньки

  ihorsic написав:От чого всі зациклені на долярах? Невже в євро каруселити не можна?
Курс $ фіксований, а курс Євро - ні. За 3 місяці каруселі Євро значно сильніше змінює свій курс
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 09:25

  ihorsic написав:От чого всі зациклені на долярах? Невже в євро каруселити не можна?
Хотите, что бы потом на евро был разный курс в обменниках??? Начнётся год, цвет, грибок , потёртости и т.д.((
Лучше такое здесь не предлагать...
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 10:37

  Игорь Алексеевич написав:А те кто собирал синие, да ещё по порядку номеров готов поменять их на мотлох???
Через пару дней курс вернётся в свои рамки 37,2-37,4. Ещё в августе увидим и 37.00
Не увидим не только в августе, а, скорее всего, уже никогда))
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В Киеве уже по 37,50 можно скинуть!
Йу-хуу!!!☺️☺️☺️
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Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 10:41

Re: Клуб 100К - Теребеньки

по 37,50 сдал, по 37,0 откупил
итого сколько? от силы 5% за год? купите овдп в дол
nekefer
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Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 11:20

  nekefer написав:по 37,50 сдал, по 37,0 откупил
итого сколько? от силы 5% за год? купите овдп в дол
После зелёных, синих, грибок, года и концовка - разные курсы, то народ с синими на руках вообще ничего рассматривать сейчас не будет. Психология человека - пусть красивые лежат дома на чёрный день. Правда когда приходит чёрный день, то они уже не нужны...
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 11:47

  Дюрі-бачі написав:
  ihorsic написав:От чого всі зациклені на долярах? Невже в євро каруселити не можна?
Курс $ фіксований, а курс Євро - ні. За 3 місяці каруселі Євро значно сильніше змінює свій курс

Взагалі не бачу проблем. Каруселив по євро. Продав євро купив євро різницю в гривнях хоть на морозиво хоть на долар. В чому проблема?
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 11:58

Что то не открывается у меня карусельный сайт, который mustbe.pp.ua
PS позже начал открываться
Востаннє редагувалось Proofy в Чет 27 лип, 2023 12:09, всього редагувалось 3 разів.
Proofy
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Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 12:01

  ihorsic написав:
  Дюрі-бачі написав:
  ihorsic написав:От чого всі зациклені на долярах? Невже в євро каруселити не можна?
Курс $ фіксований, а курс Євро - ні. За 3 місяці каруселі Євро значно сильніше змінює свій курс

Взагалі не бачу проблем. Каруселив по євро. Продав євро купив євро різницю в гривнях хоть на морозиво хоть на долар. В чому проблема?
Проблема есть, курс покупки евро завышенный, если бы по кроссу НБУ. Соответственно и продавать надо по заниженному, некоторые разницу в гривну ставят между покупкой и продажей
Proofy
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Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 12:13

  nekefer написав:по 37,50 сдал, по 37,0 откупил
итого сколько? от силы 5% за год? купите овдп в дол
Эти ОВДП надо было весной покупать. Я думаю вы понимаете, что 37,5 это только начало и через месяц будет 38,5 особенно если сегодня ставку понизит НБУ))😎😎😎
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