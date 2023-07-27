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nekefer написав:по 37,50 сдал, по 37,0 откупил итого сколько? от силы 5% за год? купите овдп в дол
Эти ОВДП надо было весной покупать. Я думаю вы понимаете, что 37,5 это только начало и через месяц будет 38,5 особенно если сегодня ставку понизит НБУ))😎😎😎
если правда сократят иностранную помощь курс может быть и 40+ судя по динамике валюты Южной Кореи за которую США принимали прямое участие девал 2х ежегодно норма Дата установления Южнокорейских вон за доллар США 1 августа 1945 года 15 15 июля 1947 года 50 1 октября 1948 года 450 14 июня 1949 года 900 1 мая 1950 года 1800 1 ноября 1950 года 2500 1 апреля 1951 года 6000 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0 ... 0%BD%D0%B0
nekefer написав:если правда сократят иностранную помощь курс может быть и 40+ судя по динамике валюты Южной Кореи за которую США принимали прямое участие девал 2х ежегодно норма Дата установления Южнокорейских вон за доллар США 1 августа 1945 года 15 15 июля 1947 года 50 1 октября 1948 года 450 14 июня 1949 года 900 1 мая 1950 года 1800 1 ноября 1950 года 2500 1 апреля 1951 года 6000
Ситуация иная. Тогда было разрушено половину жилого фонда, 80% всей промышленности и в целом мирного населения погибло в процентном соотношении больше, чем во вторую мировую.