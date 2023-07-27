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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 271272273274
Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 12:38

Re: Клуб 100К - Теребеньки

как только понизит ставку народ потащит гривну в обменники, и будуть брать как синие так и мотлох, никому не надо девальвирующая гривна в матрасе
kuzmich
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 13:05

  asti написав:
  nekefer написав:по 37,50 сдал, по 37,0 откупил
итого сколько? от силы 5% за год? купите овдп в дол
Эти ОВДП надо было весной покупать. Я думаю вы понимаете, что 37,5 это только начало и через месяц будет 38,5 особенно если сегодня ставку понизит НБУ))😎😎😎

если правда сократят иностранную помощь курс может быть и 40+
судя по динамике валюты Южной Кореи за которую США принимали прямое участие девал 2х ежегодно норма
Дата установления Южнокорейских вон
за доллар США
1 августа 1945 года 15
15 июля 1947 года 50
1 октября 1948 года 450
14 июня 1949 года 900
1 мая 1950 года 1800
1 ноября 1950 года 2500
1 апреля 1951 года 6000
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0 ... 0%BD%D0%B0
nekefer
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Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 13:31

  nekefer написав:по 37,50 сдал, по 37,0 откупил
итого сколько? от силы 5% за год? купите овдп в дол


ну да. при дельте 50 коп проще ОВДП купить.
но если дельта больше - то уже есть смысл и на карусели покататься. хотя остается открытым вопрос какими купюрами отдадут потом.

зы
синие уже по 37,6 берут
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 16:05

Re: Клуб 100К - Теребеньки

ОВДП чи карусель? Ось в чому питання!!!
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 17:36

  mephala написав:при дельте 50 коп проще ОВДП купить.
но если дельта больше - то уже есть смысл и на карусели покататься. хотя остается открытым вопрос какими купюрами отдадут потом.

а з ОВДП це питання не стоїть? Чи там завжди сині ? :)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 18:56

  sergey_sryvkin написав:
  mephala написав:при дельте 50 коп проще ОВДП купить.
но если дельта больше - то уже есть смысл и на карусели покататься. хотя остается открытым вопрос какими купюрами отдадут потом.

а з ОВДП це питання не стоїть? Чи там завжди сині ? :)


там по кругу можна крутити без виходу в папір. а от для каруселі папір це складова процесу.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 19:03

Да Карусель усложнилась, проблемы точно будут с мотлохом.... Оно и логично если банки берут всё в подрят то и отдавать будут так же... Палка в два конца...
Alexkievukraine
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 19:03

Re: Клуб 100К - Теребеньки

Хто сьогодні зливав долярчик скажіть яка дельта була по зеленим/синім на ажіотажному рості???
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 19:10

Re: Клуб 100К - Теребеньки

  nekefer написав:если правда сократят иностранную помощь курс может быть и 40+
судя по динамике валюты Южной Кореи за которую США принимали прямое участие девал 2х ежегодно норма
Дата установления Южнокорейских вон
за доллар США
1 августа 1945 года 15
15 июля 1947 года 50
1 октября 1948 года 450
14 июня 1949 года 900
1 мая 1950 года 1800
1 ноября 1950 года 2500
1 апреля 1951 года 6000


Ситуация иная. Тогда было разрушено половину жилого фонда, 80% всей промышленности и в целом мирного населения погибло в процентном соотношении больше, чем во вторую мировую.
Economist
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 19:59

  ihorsic написав:ОВДП чи карусель? Ось в чому питання!!!


50/50 не підходить як відповідь? потрібно якщо влізати то на повну?
DmitryZP
 
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