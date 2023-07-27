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Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 27 лип, 2023 22:22
mephala написав: sergey_sryvkin написав: mephala написав:
при дельте 50 коп проще ОВДП купить.
но если дельта больше - то уже есть смысл и на карусели покататься. хотя остается открытым вопрос какими купюрами отдадут потом.
а з ОВДП це питання не стоїть? Чи там завжди сині ?
там по кругу можна крутити без виходу в папір. а от для каруселі папір це складова процесу.
Ну так завжди є альтернатива, якщо папір не влаштовує можна піти в овдп. Але вже після каруселі
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sergey_sryvkin
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