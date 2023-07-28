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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 19:59

  ihorsic написав:ОВДП чи карусель? Ось в чому питання!!!


50/50 не підходить як відповідь? потрібно якщо влізати то на повну?
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 22:22

  mephala написав:
  sergey_sryvkin написав:
  mephala написав:при дельте 50 коп проще ОВДП купить.
но если дельта больше - то уже есть смысл и на карусели покататься. хотя остается открытым вопрос какими купюрами отдадут потом.

а з ОВДП це питання не стоїть? Чи там завжди сині ? :)


там по кругу можна крутити без виходу в папір. а от для каруселі папір це складова процесу.

Ну так завжди є альтернатива, якщо папір не влаштовує можна піти в овдп. Але вже після каруселі
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 11:36

Re: Клуб 100К - Теребеньки

кто там нахваливал тас - пытались насыпать мотлохом, 3 бумажки 2006-17 на вид нормальные, в УФ 1/3 площади купюр в пятнах или залиты химией, тумба привата отказалась брать, пошел сдал в привокзальный обменник естественно по розничному курсу
Востаннє редагувалось kuzmich в П'ят 28 лип, 2023 12:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 12:03

Здав трохи зелених по 37,63. Взяли без питань :)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 12:29

  sergey_sryvkin написав:Здав трохи зелених по 37,63. Взяли без питань :)
1996?
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 12:43

  Amethyst написав:
  sergey_sryvkin написав:Здав трохи зелених по 37,63. Взяли без питань :)
1996?

2006
1996 здавав тиждень тому, теж без питань.
sergey_sryvkin
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