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Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 27 лип, 2023 19:59
ihorsic написав:
ОВДП чи карусель? Ось в чому питання!!!
50/50 не підходить як відповідь? потрібно якщо влізати то на повну?
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Додано: Чет 27 лип, 2023 22:22
mephala написав: sergey_sryvkin написав: mephala написав:
при дельте 50 коп проще ОВДП купить.
но если дельта больше - то уже есть смысл и на карусели покататься. хотя остается открытым вопрос какими купюрами отдадут потом.
а з ОВДП це питання не стоїть? Чи там завжди сині ?
там по кругу можна крутити без виходу в папір. а от для каруселі папір це складова процесу.
Ну так завжди є альтернатива, якщо папір не влаштовує можна піти в овдп. Але вже після каруселі
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sergey_sryvkin
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 11:36
кто там нахваливал тас - пытались насыпать мотлохом, 3 бумажки 2006-17 на вид нормальные, в УФ 1/3 площади купюр в пятнах или залиты химией, тумба привата отказалась брать, пошел сдал в привокзальный обменник естественно по розничному курсу
Востаннє редагувалось kuzmich
в П'ят 28 лип, 2023 12:16, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 12:03
Здав трохи зелених по 37,63. Взяли без питань
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sergey_sryvkin
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 12:29
sergey_sryvkin написав:
Здав трохи зелених по 37,63. Взяли без питань
1996?
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Amethyst
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 12:43
Amethyst написав: sergey_sryvkin написав:
Здав трохи зелених по 37,63. Взяли без питань
1996?
2006
1996 здавав тиждень тому, теж без питань.
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