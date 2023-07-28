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Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 27 лип, 2023 19:59
ihorsic написав:
ОВДП чи карусель? Ось в чому питання!!!
50/50 не підходить як відповідь? потрібно якщо влізати то на повну?
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Додано: Чет 27 лип, 2023 22:22
mephala написав: sergey_sryvkin написав: mephala написав:
при дельте 50 коп проще ОВДП купить.
но если дельта больше - то уже есть смысл и на карусели покататься. хотя остается открытым вопрос какими купюрами отдадут потом.
а з ОВДП це питання не стоїть? Чи там завжди сині ?
там по кругу можна крутити без виходу в папір. а от для каруселі папір це складова процесу.
Ну так завжди є альтернатива, якщо папір не влаштовує можна піти в овдп. Але вже після каруселі
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sergey_sryvkin
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 11:36
кто там нахваливал тас - пытались насыпать мотлохом, 3 бумажки 2006-17 на вид нормальные, в УФ 1/3 площади купюр в пятнах или залиты химией, тумба привата отказалась брать, пошел сдал в привокзальный обменник естественно по розничному курсу
Востаннє редагувалось kuzmich
в П'ят 28 лип, 2023 12:16, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 12:03
Здав трохи зелених по 37,63. Взяли без питань
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sergey_sryvkin
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 12:29
sergey_sryvkin написав:
Здав трохи зелених по 37,63. Взяли без питань
1996?
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Amethyst
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 12:43
Amethyst написав: sergey_sryvkin написав:
Здав трохи зелених по 37,63. Взяли без питань
1996?
2006
1996 здавав тиждень тому, теж без питань.
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sergey_sryvkin
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 14:51
kuzmich написав:
кто там нахваливал тас - пытались насыпать мотлохом, 3 бумажки 2006-17 на вид нормальные, в УФ 1/3 площади купюр в пятнах или залиты химией, тумба привата отказалась брать, пошел сдал в привокзальный обменник естественно по розничному курсу
Теперь для них это не мотлох, так что норм... На самом деле если это всё продлится то просто мотлох станет не мотлохом...
Вы же на грн не смотрите всём пофиг...
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Alexkievukraine
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 15:04
УБИБ отдал зелёными котлету
две купюры (1999 и 2006) в идеальном состоянии на первый взгляд терминал выплюнул, хотя слопал визуально гораздо худшие с пятнами и штампами
посмотрим чем отдаст бегемот
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emeta
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 15:52
ihorsic написав:
От чого всі зациклені на долярах? Невже в євро каруселити не можна?
не всі
доки євроконверти були за курсом до 40 - заскакував на карусель.
Зараз питання, коли злазити
Бо, наприклад, коли крос був вище 1,12 - тоді, на жаль, доляр під 37 дивився
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flysoulfly
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 15:55
Alexkievukraine написав:
Теперь для них это не мотлох, так что норм... На самом деле если это всё продлится то просто мотлох станет не мотлохом...
Вы же на грн не смотрите
всём пофиг...
ага... т.е.
тут теперь будет как в Ебіпте?
точно-точно?
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