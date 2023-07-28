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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 273274275276
Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 20:18

Re: Клуб 100К - Теребеньки

  flysoulfly написав:как в Ебіпте


у сенсі в кожній купюри всередині коричнева пляма і вона пом'ята?
daap
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 20:24

  daap написав:
  flysoulfly написав:как в Ебіпте


у сенсі в кожній купюри всередині коричнева пляма і вона пом'ята?
типу :mrgreen:
- і всім пох
flysoulfly
 
Повідомлень: 2364
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 20:40

  flysoulfly написав:
  Alexkievukraine написав:Теперь для них это не мотлох, так что норм... На самом деле если это всё продлится то просто мотлох станет не мотлохом...
Вы же на грн не смотрите
всём пофиг...
ага... т.е. :? тут теперь будет как в Ебіпте?
точно-точно?


Да точно точно, при условии что ето все будет продолжаться ...
Alexkievukraine
 
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