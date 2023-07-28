RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 273274275276
Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 20:18

Re: Клуб 100К - Теребеньки

  flysoulfly написав:как в Ебіпте


у сенсі в кожній купюри всередині коричнева пляма і вона пом'ята?
daap
 
Повідомлень: 100
З нами з: 08.01.09
Подякував: 20 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 20:24

  daap написав:
  flysoulfly написав:как в Ебіпте


у сенсі в кожній купюри всередині коричнева пляма і вона пом'ята?
типу :mrgreen:
- і всім пох
flysoulfly
 
Повідомлень: 2368
З нами з: 13.01.09
Подякував: 983 раз.
Подякували: 103 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 20:40

  flysoulfly написав:
  Alexkievukraine написав:Теперь для них это не мотлох, так что норм... На самом деле если это всё продлится то просто мотлох станет не мотлохом...
Вы же на грн не смотрите
всём пофиг...
ага... т.е. :? тут теперь будет как в Ебіпте?
точно-точно?


Да точно точно, при условии что ето все будет продолжаться ...
Alexkievukraine
 
Повідомлень: 108
З нами з: 04.02.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 20:49

  Alexkievukraine написав:
  flysoulfly написав:
  Alexkievukraine написав:Теперь для них это не мотлох, так что норм... На самом деле если это всё продлится то просто мотлох станет не мотлохом...
всём пофиг...
ага... т.е. :? тут теперь будет как в Ебіпте?
точно-точно?
Да точно точно, при условии что ето все будет продолжаться ...
та ну как это будет продолжаться, когда к(или с) осени палюбому увеличат завоз эмиссионных синих
flysoulfly
 
Повідомлень: 2368
З нами з: 13.01.09
Подякував: 983 раз.
Подякували: 103 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 22:03

Примерно так же как и в Египте или Турции, вам есть дело до качества купюр грн? Почему? А чем долл. Отличается? Вот я сейчас пойду покупать долл. В обменку какая мне разница на их качество если понесу в банк на овгз или депозит? Скоро и обменки будут брать все...но нужно время...
Alexkievukraine
 
Повідомлень: 108
З нами з: 04.02.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 22:34

Re: Клуб 100К - Теребеньки

  Alexkievukraine написав:Скоро и обменки будут брать все...но нужно время...

они и сейчас берут, с подходом ка каждому клиенту.
еталоном бил примат - суем в терминал гуано , забираем емиссионние номер в номер.
жаль,................. уже история
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6017
З нами з: 23.11.14
Подякував: 743 раз.
Подякували: 551 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 22:42

  Goodman написав:
  Alexkievukraine написав:Скоро и обменки будут брать все...но нужно время...

они и сейчас берут, с подходом ка каждому клиенту.
еталоном бил примат - суем в терминал гуано , забираем емиссионние номер в номер.
жаль,................. уже история

Приват ещё пару недель в кассе был хотя бы мотлох. А сегодня пришёл - нет ничего, сказали заказывайте. И сумма не большая до штуки баксов... :(
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 6875
З нами з: 13.09.09
Подякував: 71 раз.
Подякували: 740 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 22:53

  Alexkievukraine написав:Теперь для них это не мотлох, так что норм... На самом деле если это всё продлится то просто мотлох станет не мотлохом...

Вы же на грн не смотрите всём пофиг...

потому что гривна национальная валюта и уполномоченные банки возьмут у вас бесплатно на обмен даже если она еле читабельная. С долларом иная ситуация, НБУ не может печатать доллары, чтоб заменить на новые, поэтому их вывозят из страны в зарубежные банки партнеры или в США. Проблема с мотлохом в том что люди отказываются его брать, хотя может быть и привыкнут со временем как в Ебипте
kuzmich
 
Повідомлень: 234
З нами з: 25.08.22
Подякував: 9 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 23:04

В Египте тоже уже не всё подряд берут. Раньше гребли любые. Сейчас смотрят на состояние и портреты. :roll:
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 6875
З нами з: 13.09.09
Подякував: 71 раз.
Подякували: 740 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 273274275276
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Клуб 100к - валютные депозиты за гривну 1 ... 888, 889, 890
mustbe » П'ят 29 лип, 2022 15:58
8895 1708204
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 28 лип, 2023 23:07
sergey_sryvkin

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (473)
28.07.2023 23:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.