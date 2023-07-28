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Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 28 лип, 2023 20:18
flysoulfly написав:
как в Ебіпте
у сенсі в кожній купюри всередині коричнева пляма і вона пом'ята?
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daap
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 20:24
daap написав: flysoulfly написав:
как в Ебіпте
у сенсі в кожній купюри всередині коричнева пляма і вона пом'ята?
типу
- і всім пох
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flysoulfly
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 20:40
flysoulfly написав: Alexkievukraine написав:
Теперь для них это не мотлох, так что норм... На самом деле если это всё продлится то просто мотлох станет не мотлохом...
Вы же на грн не смотрите
всём пофиг...
ага... т.е.
тут теперь будет как в Ебіпте?
точно-точно?
Да точно точно, при условии что ето все будет продолжаться ...
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Alexkievukraine
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 20:49
Alexkievukraine написав: flysoulfly написав: Alexkievukraine написав:
Теперь для них это не мотлох, так что норм... На самом деле если это всё продлится то просто мотлох станет не мотлохом...
всём пофиг...
ага... т.е.
тут теперь будет как в Ебіпте?
точно-точно?
Да точно точно, при условии что ето все будет продолжаться ...
та ну как это будет продолжаться, когда к(или с) осени палюбому увеличат завоз эмиссионных синих
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flysoulfly
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 22:03
Примерно так же как и в Египте или Турции, вам есть дело до качества купюр грн? Почему? А чем долл. Отличается? Вот я сейчас пойду покупать долл. В обменку какая мне разница на их качество если понесу в банк на овгз или депозит? Скоро и обменки будут брать все...но нужно время...
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Alexkievukraine
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 22:34
Alexkievukraine написав:
Скоро и обменки будут брать все...но нужно время...
они и сейчас берут, с подходом ка каждому клиенту.
еталоном бил примат - суем в терминал гуано , забираем емиссионние номер в номер.
жаль,................. уже история
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Goodman
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 22:42
Goodman написав: Alexkievukraine написав:
Скоро и обменки будут брать все...но нужно время...
они и сейчас берут, с подходом ка каждому клиенту.
еталоном бил примат - суем в терминал гуано , забираем емиссионние номер в номер.
жаль,................. уже история
Приват ещё пару недель в кассе был хотя бы мотлох. А сегодня пришёл - нет ничего, сказали заказывайте. И сумма не большая до штуки баксов...
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Игорь Алексеевич
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 22:53
Alexkievukraine написав:
Теперь для них это не мотлох, так что норм... На самом деле если это всё продлится то просто мотлох станет не мотлохом...
Вы же на грн не смотрите всём пофиг...
потому что гривна национальная валюта и уполномоченные банки возьмут у вас бесплатно на обмен даже если она еле читабельная. С долларом иная ситуация, НБУ не может печатать доллары, чтоб заменить на новые, поэтому их вывозят из страны в зарубежные банки партнеры или в США. Проблема с мотлохом в том что люди отказываются его брать, хотя может быть и привыкнут со временем как в Ебипте
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kuzmich
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 23:04
В Египте тоже уже не всё подряд берут. Раньше гребли любые. Сейчас смотрят на состояние и портреты.
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Игорь Алексеевич
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